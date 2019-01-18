12:05
18 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      BREXIT АНТИБАНДЕРОВСКИЙ ЗАКОН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Причины неудач "Роскосмоса". Россияне недоедают котлет
      Вєсті Кремля
      21:45, 17 января
      Вести.UA: Президентские амбиции Насирова. Клоун Гончаренко
      Вєсті.UA
      20:08, 17 января
      Быстрое "кидалово" или быстрые деньги: как украинцы попадают в кредитную ловушку
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Украинские музыкальные клипы. Часть 2
      Згадати все
      16:07, 16 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      BREXIT АНТИБАНДЕРОВСКИЙ ЗАКОН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      Столкновение истребителей в России: появилась информация о пилотах

      110 Читати новину українською
      В России спасли пилотов Су-34, которые столкнулись над морем
      В России спасли пилотов Су-34, которые столкнулись над морем / Фото из открытых источников

      В России спасли двух летчиков истребителя-бомбардировщика Су-34, который утром 18 января столкнулся с другим истребителем в Японском море.

      Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

      Читайте также: В России разбился вертолет: фото и видео с места катастрофы

      После столкновения, один из бомбардировщиков упал в море, а его экипаж катапультировался. Другой самолет Су-34 с одним работающим двигателем вернулся на базу.

      Летчика истребителя, потерпевшего катастрофу, нашли в море в 44 километрах от берега. Позже спасатели нашли второго пилота.

      Вертолетчики Восточного военного округа обнаружили второго пилота. С первого захода экипаж вертолета завис над индивидуальным спасательным плотом, и летчик был поднят на борт. Его состояние удовлетворительное,
      – рассказали в Минобороны РФ.

      Напомним, ранее 24 канал сообщал, что в России на Дальнем востоке 18 января во время полетов в воздухе столкнулись два истребителя-бомбардировщика Су-34. Авария произошла во время полетов над Татарским проливом в Хабаровском крае.

      Теги: авиация Новости России Катастрофа
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Голий Київ: "Зеленбуд" косить зелень з бюджету
      сегодня , 12:00 Голий Київ: "Зеленбуд" косить зелень з бюджету
      Наталія Лебідь 22
      Без "сірих конячок": які одіозні судді не потрапили до Антикорупційного суду
      сегодня , 11:30 Без "сірих конячок": які одіозні судді не потрапили до Антикорупційного суду
      Віталій Шабунін 23
      Главные даты 2019 года, которые нельзя пропустить
      сегодня , 10:01 Главные даты 2019 года, которые нельзя пропустить
      Євгенія Мазур
      Какие судьи стали лучшими в 2018 году: мнение людей
      сегодня , 10:00 Какие судьи стали лучшими в 2018 году: мнение людей
      Ірина Шиба 45
      Россия врет США о сверхзвуковых ракетоносцах-бомбардировщиках
      сегодня , 08:41 Россия врет США о сверхзвуковых ракетоносцах-бомбардировщиках
      Злой Одессит 2688
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Чемпионату мира по футболу в России грозит дипломатический бойкот: детали
       11 июня 2018 , 10:37
      В России подорожали яйца, их начали продавать "девятками": фотофакт
       12 января , 07:31
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук