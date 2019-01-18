Столкновение истребителей в России: появилась информация о пилотах

В России спасли двух летчиков истребителя-бомбардировщика Су-34, который утром 18 января столкнулся с другим истребителем в Японском море.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

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После столкновения, один из бомбардировщиков упал в море, а его экипаж катапультировался. Другой самолет Су-34 с одним работающим двигателем вернулся на базу.

Летчика истребителя, потерпевшего катастрофу, нашли в море в 44 километрах от берега. Позже спасатели нашли второго пилота.

Вертолетчики Восточного военного округа обнаружили второго пилота. С первого захода экипаж вертолета завис над индивидуальным спасательным плотом, и летчик был поднят на борт. Его состояние удовлетворительное,

– рассказали в Минобороны РФ.

Напомним, ранее 24 канал сообщал, что в России на Дальнем востоке 18 января во время полетов в воздухе столкнулись два истребителя-бомбардировщика Су-34. Авария произошла во время полетов над Татарским проливом в Хабаровском крае.