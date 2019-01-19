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      Російський літак, що прямував у Дубай, екстренно сів через отруєння пасажирів

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      Літак здійснив екстренну посадку у Волгограді
      Літак здійснив екстренну посадку у Волгограді / Mash

      Літак авіакомпанії "Уральські авіалінії", що летів з московського Домодєдово в Дубай, зробив у суботу вранці екстрену посадку у Волгограді через п'ятьох пасажирів, яким під час польоту стало погано.

      Про це повідомило видання ТАСС.

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      Зазначається, що на борту літака отруїлися пасажири. Чотирьох постражадлих відвезли до лікарні, ще один пасажир відмовився від госпіталізації.

      Літак рейсу Домодєдово – Дубай екстрено приземлився сьогодні о 7:23 (5:23 за київським часом) у Волгограді. У польоті п'ять пасажирів відчули себе погано. Через дві години борт злетів і продовжив рейс за маршрутом. Троє з тих, кому стало погано, продовжили політ, двоє відмовилися. З борту також була знята ще одна жінка у стані сильного алкогольного сп'яніння,
      – розповіла представник міжнародного аеропорту Волгограда Анастасія Голодова.

      Інцидент викликав паніку на літаку. Джерело отруєння не визначили. Однак пасажири припускають, що виною тому може бути алкоголь із дьюті-фрі або бортхарчування.

      Теги: Новини Росії авіація Отруєння
      Джерело: 24 Канал
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