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      Через снігопади в США скасовано понад 6 тисяч рейсів

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      У США скасували низку рейсів через снігопади
      У США скасували низку рейсів через снігопади / Фото з відкритих джерел

      Понад 6 тисяч рейсів скасовано в США через сильні снігопади. Синоптики в США попереджають, що в найближчу добу сильні снігопади продовжаться.

      Про це повідомив телеканал CNN.

      Читайте також: Російський літак, що прямував у Дубай, екстрено сів через отруєння пасажирів

      Зазначається, що найбільші проблеми виникли у пасажирів на Середньому Заході і Північному сході США.

      У аеропорті Омахи, штат Небраска, літак викотився за межі злітно-посадочної смуги, через це аеропорт довелося повністю закрити на кілька годин.

      Як зазначається, ніхто з 150 пасажирів літака внаслідок інциденту не постраждав.

      За оцінкою фахівців сайту FlightAware, в цілому було скасовано і затримано 6 783 рейси.

      Наслідки снігопадів можуть торкнутися понад 100 мільйонів осіб в безлічі штатів, від Міссурі до Мена. У містах Чикаго, Детройт і Клівленд вирують завірюхи, а південніше, в Мемфісі (штат Теннессі) і Джексона (штат Міссісіпі) гримить грім і виблискують блискавки. У Нью-Йорку (штат Нью-Йорк) і Філадельфії (штат Пенсільванія) в суботу прогнозується сніг з дощем, які майбутньої вночі через потепління зміняться рясними опадами.

      Губернатор Нью-Йорка Ендрю Куомо тимчасово заборонив водіння автофургонів з причепами та автобусів на більшій частині доріг штату. Це розпорядження набирає чинності о 15:00 (22:00 за Києвом). Компанія "Амтрак" (Amtrak) через несприятливі погодні умови обмежила на території штату рух пасажирських поїздів і електричок в суботу та неділю.

      Теги: Новини США авіація Нью-Йорк
      Джерело: 24 Канал
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