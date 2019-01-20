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      Потужні снігопади у США забрали життя 3 людей, тисячі авіарейсів скасовано

      1102 Читать новость на русском
      Снігопади у США
      Снігопади у США / Фото з вільних джерел

      На центральну і північно-східну частину США обрушилися сильні зливи і снігопади. Негода стала причиною скасування понад тисячі авіарейсів.

      Про це повідомляє The New York Times.

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      Зазначається, що двоє людей загинули і двоє постраждали в аварії в штаті Вісконсін.

      У штаті Канзас в ДТП зі снігоочисником загинула одна людина.

      При цьому в штатах Нью-Джерсі і Пенсільванія ввели режим надзвичайного стану.

      Влада штатів, розташованих у центральній частині і на північному сході США, рекомендує жителям утримуватися від поїздок на особистому транспорті. 

      Раніше 24 канал повідомляв, що внаслідок негоди у США було скасовано 6 783 авіарейси, а наслідки снігопадів можуть торкнутися понад 100 мільйонів осіб в безлічі штатів, від Міссурі до Мена.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Just a little cold ? just a little wet.

      Публикация от Katie Dolittle (@cattywild)

       

      Теги: Погода Новини США Жертви авіація
      Джерело: 24 Канал
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