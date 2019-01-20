Потужні снігопади у США забрали життя 3 людей, тисячі авіарейсів скасовано

На центральну і північно-східну частину США обрушилися сильні зливи і снігопади. Негода стала причиною скасування понад тисячі авіарейсів.

Про це повідомляє The New York Times.

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Зазначається, що двоє людей загинули і двоє постраждали в аварії в штаті Вісконсін.

У штаті Канзас в ДТП зі снігоочисником загинула одна людина.

При цьому в штатах Нью-Джерсі і Пенсільванія ввели режим надзвичайного стану.

Влада штатів, розташованих у центральній частині і на північному сході США, рекомендує жителям утримуватися від поїздок на особистому транспорті.

Раніше 24 канал повідомляв, що внаслідок негоди у США було скасовано 6 783 авіарейси, а наслідки снігопадів можуть торкнутися понад 100 мільйонів осіб в безлічі штатів, від Міссурі до Мена.