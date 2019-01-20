Потужні снігопади у США забрали життя 3 людей, тисячі авіарейсів скасовано
На центральну і північно-східну частину США обрушилися сильні зливи і снігопади. Негода стала причиною скасування понад тисячі авіарейсів.
Про це повідомляє The New York Times.
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Зазначається, що двоє людей загинули і двоє постраждали в аварії в штаті Вісконсін.
У штаті Канзас в ДТП зі снігоочисником загинула одна людина.
При цьому в штатах Нью-Джерсі і Пенсільванія ввели режим надзвичайного стану.
Влада штатів, розташованих у центральній частині і на північному сході США, рекомендує жителям утримуватися від поїздок на особистому транспорті.
Раніше 24 канал повідомляв, що внаслідок негоди у США було скасовано 6 783 авіарейси, а наслідки снігопадів можуть торкнутися понад 100 мільйонів осіб в безлічі штатів, від Міссурі до Мена.