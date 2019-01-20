У Австралії зафіксували рекордну спеку: так тепло не було з 1939 року

На південному заході та південному сході Австралії зафіксували рекордно високу температуру повітря, яка вдень досягає до 40 градусів тепла. Такої погоди в цей період не було з 1939 року.

Про це інформує сайт Метеорологічного бюро Австралії.

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Так, 18 січня метеорологи прогнозували +40 градусів у столиці Австралії Канберрі. Висока температура повітря тримається у місті вже 5 днів.

Окрім цього, рекордну температуру зафіксували у 10 місцях по всій Австралії. В основному, це центральна частина та південні штати. Найвищі показники були у місті Таркула у штаті Південна Австралія. Там 15 січня зафіксували 49 градусів тепла.

У містах південно-східного штату Новий Південний Уельс зафіксували +35,9 градусів вночі та +39 градусів вдень. Синоптики попереджають, що така погода може спричинити масштабні пожежі.

Через неймовірну спеку 16 людей у Південній Австралії госпіталізували. Влада закликає австралійців залишатися у приміщеннях та мінімізувати фізичну активність у ці дні.

Чому в Австралії така спека? Посушливий і спекотний час в Австралії припадає з грудня по лютий. У деяких місцях материка (центральна частина і прилеглі місця до пустелі) температура повітря прогрівається до +40 градусів в тіні.



Повноцінне літо на континенті починається приблизно в листопаді, і туристам рекомендується відвідувати південні міста країни, оскільки температура в літні дні там рідко перевалює за +30 градусів. Втім, головною відмінною рисою австралійського літа є сухий клімат: дощів практично не буває, і посушлива погода тримається часом дуже довго. Проте, 25 грудня австралійці, як і всі католики святкують Різдво.