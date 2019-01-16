Столицю Єгипту накрила піщана буря, – фото, відео

У середу, 16 січня, в Єгипті розгулялася шалена піщана буря. Стихія накрила на більшу частину країни. На півночі – сильні вітри і впала температура повітря. Морське сполучення в Середземному і Червоному морях призупинили.

Про це повідомило видання Egypt Today. Читайте також: Прогноз погоди на 17 січня: Україну чекає невелике потепління Місцевим жителям рекомендували не залишати свої будинки. Пік бурі припав на середу 16 січня. Небо над Каїром оранжевого кольору через велику кількість піску у повітрі. У місті утворилися пробки, видимість обмежена. Деякі парки і зоопарки закриті. Зоопарк Гізи в Каїрі закритий, там чергують ветеринари для збереження життя і безпеки тварин. Синоптики обіцяють, що незабаром почнуться дощі. Дивіться відео: піщана буря в Єгипті