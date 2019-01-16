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      Столицю Єгипту накрила піщана буря, – фото, відео

      885 Читать новость на русском
      Єгипет накрила піщана буря
      Єгипет накрила піщана буря / Фото з відкритих джерел

      У середу, 16 січня, в Єгипті розгулялася шалена піщана буря. Стихія накрила на більшу частину країни. На півночі – сильні вітри і впала температура повітря. Морське сполучення в Середземному і Червоному морях призупинили.

      Про це повідомило видання Egypt Today.

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      Місцевим жителям рекомендували не залишати свої будинки. Пік бурі припав на середу 16 січня.

      Небо над Каїром оранжевого кольору через велику кількість піску у повітрі. У місті утворилися пробки, видимість обмежена.

      Деякі парки і зоопарки закриті. Зоопарк Гізи в Каїрі закритий, там чергують ветеринари для збереження життя і безпеки тварин.

      Синоптики обіцяють, що незабаром почнуться дощі.

      Дивіться відео: піщана буря в Єгипті

       

      Теги: Єгипет Фотоновини Погода
      Джерело: 24 Канал
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