Прогноз погоди на 17 січня: Україну чекає невелике потепління

Погода в Україні у четвер, 17 січня буде сонячною та теплою. Вдень температура повітря зросте і по всій території України істотно відчуватиметься "плюс", лише на Сході спостерігатиметься невеликий "мінус".

Про це на своїй сторінці у Facebook пише український синоптик Наталка Діденко. Читайте також: Потужні снігопади на Львівщині заблокували рух транспорту: де неможливий проїзд Завтра вдень потепління до +1...+5 градусів. На Сході та подекуди в Центрі хіба що -1...-4 градуси,

– написала Наталка Діденко. Однак вночі температура повітря буде низькою -5...-12 градусів. Істотних опадів не передбачається. По всій території України очікується сонячна погода. Прогноз погоди на четвер, 17 січня, у містах України: Ужгород – +4...+6 Львів – +4...+6 Івано-Франківськ – +5...+7 Тернопіль – +3...+5 Чернівці – +5...+7 Хмельницький – +2...+4 Луцьк – +3...+5 Рівне – +3...+5 Житомир – +1...+3 Вінниця – 0...+2 Одеса – +3...+5 Миколаїв – 0...+2 Херсон – 0...+2 Сімферополь –0...+2 Кропивницький – -1...-1 Черкаси – 0...+2 Чернігів – -1...+1 Суми – -1...+1 Полтава – -1...+1 Дніпро – 0...-2 Запоріжжя – 0...+2 Донецьк – -2...-4 Луганськ – -3...-5 Харків – -3...-5 Київ – -1...+1

Прогноз погоди на четвер, 17 січня, від Укргідрометцентру