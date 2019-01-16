Прогноз погоди на 17 січня: Україну чекає невелике потепління
Погода в Україні у четвер, 17 січня буде сонячною та теплою. Вдень температура повітря зросте і по всій території України істотно відчуватиметься "плюс", лише на Сході спостерігатиметься невеликий "мінус".
Про це на своїй сторінці у Facebook пише український синоптик Наталка Діденко.
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Завтра вдень потепління до +1...+5 градусів. На Сході та подекуди в Центрі хіба що -1...-4 градуси,
– написала Наталка Діденко.
Однак вночі температура повітря буде низькою -5...-12 градусів.
Істотних опадів не передбачається. По всій території України очікується сонячна погода.
Прогноз погоди на четвер, 17 січня, у містах України:
Ужгород – +4...+6
Львів – +4...+6
Івано-Франківськ – +5...+7
Тернопіль – +3...+5
Чернівці – +5...+7
Хмельницький – +2...+4
Луцьк – +3...+5
Рівне – +3...+5
Житомир – +1...+3
Вінниця – 0...+2
Одеса – +3...+5
Миколаїв – 0...+2
Херсон – 0...+2
Сімферополь –0...+2
Кропивницький – -1...-1
Черкаси – 0...+2
Чернігів – -1...+1
Суми – -1...+1
Полтава – -1...+1
Дніпро – 0...-2
Запоріжжя – 0...+2
Донецьк – -2...-4
Луганськ – -3...-5
Харків – -3...-5
Київ – -1...+1
Прогноз погоди на четвер, 17 січня, від Укргідрометцентру