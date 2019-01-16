Прогноз погоды на 17 января: Украину ожидает небольшое потепление
Погода в Украине в четверг, 17 января, будет солнечной и теплой. Днем температура воздуха возрастет и по всей территории Украины будет существенно ощущаться "плюс", только на Востоке будет наблюдаться небольшой "минус".
Об этом на своей странице в Facebook пишет украинский синоптик Наталья Диденко.
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Завтра днем потепление до +1...+5 градусов. На Востоке и местами в Центре разве что -1...-4 градуса,
– написала Наталья Диденко.
Однако ночью температура воздуха будет низкой -5...-12 градусов.
Существенных осадков не предвидится. По всей территории Украины ожидается солнечная погода.
Прогноз погоды на четверг, 17 января, в городах Украины:
Ужгород – +4...+6
Львов – +4...+6
Ивано-Франковск – +5...+7
Тернополь – +3...+5
Черновцы – +5...+7
Хмельницкий – +2...+4
Луцк – +3...+5
Ровно – +3...+5
Житомир – +1...+3
Винница – 0...+2
Одесса – +3...+5
Николаев – 0...+2
Херсон – 0...+2
Симферополь -0...+2
Кропивницкий – -1...-1
Черкассы – 0...+2
Чернигов – -1...+1
Сумы – -1...+1
Полтава – -1...+1
Днепр – 0...-2
Запорожье – 0...+2
Донецк – -2...-4
Луганск – -3...-5
Харьков – -3...-5
Киев – -1...+1
Прогноз погоды на четверг, 17 января, от Укргидрометцентра