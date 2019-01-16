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      Прогноз погоды на 17 января: Украину ожидает небольшое потепление

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      Погода 17 января 2019 Украина - прогноз погоды от синоптика 17 января
      Прогноз погоды в Украине на 17 января / Emil Vilsek

      Погода в Украине в четверг, 17 января, будет солнечной и теплой. Днем температура воздуха возрастет и по всей территории Украины будет существенно ощущаться "плюс", только на Востоке будет наблюдаться небольшой "минус".

      Об этом на своей странице в Facebook пишет украинский синоптик Наталья Диденко.

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      Завтра днем потепление до +1...+5 градусов. На Востоке и местами в Центре разве что -1...-4 градуса,
      – написала Наталья Диденко.

      Однако ночью температура воздуха будет низкой -5...-12 градусов.

      Существенных осадков не предвидится. По всей территории Украины ожидается солнечная погода.

      Прогноз погоды на четверг, 17 января, в городах Украины:

      Ужгород – +4...+6

      Львов – +4...+6

      Ивано-Франковск – +5...+7

      Тернополь – +3...+5

      Черновцы – +5...+7

      Хмельницкий – +2...+4

      Луцк – +3...+5

      Ровно – +3...+5

      Житомир – +1...+3

      Винница – 0...+2

      Одесса – +3...+5

      Николаев – 0...+2

      Херсон – 0...+2

      Симферополь -0...+2

      Кропивницкий – -1...-1

      Черкассы – 0...+2

      Чернигов – -1...+1

      Сумы – -1...+1

      Полтава – -1...+1

      Днепр – 0...-2

      Запорожье – 0...+2

      Донецк – -2...-4

      Луганск – -3...-5

      Харьков – -3...-5

      Киев – -1...+1


      Прогноз погоды на четверг, 17 января, от Укргидрометцентра

      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 канал
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