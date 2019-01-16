Прогноз погоды на 17 января: Украину ожидает небольшое потепление

Погода в Украине в четверг, 17 января, будет солнечной и теплой. Днем температура воздуха возрастет и по всей территории Украины будет существенно ощущаться "плюс", только на Востоке будет наблюдаться небольшой "минус".

Об этом на своей странице в Facebook пишет украинский синоптик Наталья Диденко. Читайте также: Мощные снегопады на Львовщине заблокировали движение транспорта: где невозможен проезд Завтра днем потепление до +1...+5 градусов. На Востоке и местами в Центре разве что -1...-4 градуса,

– написала Наталья Диденко. Однако ночью температура воздуха будет низкой -5...-12 градусов. Существенных осадков не предвидится. По всей территории Украины ожидается солнечная погода. Прогноз погоды на четверг, 17 января, в городах Украины: Ужгород – +4...+6 Львов – +4...+6 Ивано-Франковск – +5...+7 Тернополь – +3...+5 Черновцы – +5...+7 Хмельницкий – +2...+4 Луцк – +3...+5 Ровно – +3...+5 Житомир – +1...+3 Винница – 0...+2 Одесса – +3...+5 Николаев – 0...+2 Херсон – 0...+2 Симферополь -0...+2 Кропивницкий – -1...-1 Черкассы – 0...+2 Чернигов – -1...+1 Сумы – -1...+1 Полтава – -1...+1 Днепр – 0...-2 Запорожье – 0...+2 Донецк – -2...-4 Луганск – -3...-5 Харьков – -3...-5 Киев – -1...+1

Прогноз погоды на четверг, 17 января, от Укргидрометцентра