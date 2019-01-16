Столицу Египта накрыла песчаная буря – фото, видео
В среду, 16 января, в Египте разгулялась бешеная песчаная буря. Стихия накрыла большую часть страны. На севере – сильные ветры и упала температура воздуха. Морское сообщение в Средиземном и Красном морях приостановили.
Об этом сообщило издание Egypt Today.
Читайте также: Прогноз погоды на 17 января: Украину ждет небольшое потепление
Местным жителям рекомендовано не покидать свои дома. Пик бури пришелся на среду 16 января.
Небо над Каиром оранжевого цвета из-за обилия песка в воздухе. В городе образовались пробки, видимость ограничена.
Некоторые парки и зоопарки закрыты. Зоопарк Гизы в Каире закрыт, там дежурят ветеринары для сохранения жизни и безопасности животных.
Синоптики обещают, что вскоре начнутся дожди.
Смотрите видео: песчаная буря в Египте