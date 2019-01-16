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      Столицу Египта накрыла песчаная буря – фото, видео

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      Египет накрыла песчаная буря
      Египет накрыла песчаная буря / Фото из открытых источников

      В среду, 16 января, в Египте разгулялась бешеная песчаная буря. Стихия накрыла большую часть страны. На севере – сильные ветры и упала температура воздуха. Морское сообщение в Средиземном и Красном морях приостановили.

      Об этом сообщило издание Egypt Today.

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      Местным жителям рекомендовано не покидать свои дома. Пик бури пришелся на среду 16 января.

      Небо над Каиром оранжевого цвета из-за обилия песка в воздухе. В городе образовались пробки, видимость ограничена.

      Некоторые парки и зоопарки закрыты. Зоопарк Гизы в Каире закрыт, там дежурят ветеринары для сохранения жизни и безопасности животных.

      Синоптики обещают, что вскоре начнутся дожди.

      Смотрите видео: песчаная буря в Египте​

       

      Теги: Фотоновости Египет Погода
      Источник: 24 Канал
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