Азовское море покрылось льдом: красноречивое видео

В куротной Кирилловке Запорожской области начало укрываться льдом Азовское море. Причиной такого явления стали морозы, которые пришли в регион несколько дней назад. Хотя сейчас днем температура в поселке поднимается до нуля градусов.

Об этом сообщает региональное информационное агентство "Мелитополь". Также ресурс опубликовал соответствующее видео.

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На кадрах, в частности, видно, что вода уже наполовину состоит из льда, поэтому волны пока едва заметны.

Правда, представители ресурса добавляют, что в ближайшие дни ожидается потепление и усиление ветра, поэтому, вероятно, прибрежная зона вскоре очистится от ледяной крошки.

На Запорожье начало замерзать Азовское море: видео

К слову, недавно в сети показали фото редкого явления, которое возникло в Новых Петровцах Киевской области – очевидцы сфотографировали зимнее гало.