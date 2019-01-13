12:54
13 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ТОМОС ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРЬ ДЖЕФФ БЕЗОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Артиллерист Путин. Владирим Бессмертный
      Вєсті Кремля
      19:32, 12 января
      Вести.UA. Жир: Сюрприз под елку. Религиозная ответочка Ляшко
      Вєсті.UA
      18:47, 12 января
      На какие глупости "Укрзализныця" спускает миллионы: расследование
      ЦРУ
      09:00, 11 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Украинские музыкальные клипы. Часть 1
      Згадати все
      12:22, 12 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ТОМОС ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРЬ ДЖЕФФ БЕЗОС

      Азовское море покрылось льдом: красноречивое видео

      288 Читати новину українською
      В Кирилловке на Запорожье замерзло Азовское море
      В Кирилловке на Запорожье замерзло Азовское море / Соцсети

      В куротной Кирилловке Запорожской области начало укрываться льдом Азовское море. Причиной такого явления стали морозы, которые пришли в регион несколько дней назад. Хотя сейчас днем температура в поселке поднимается до нуля градусов.

      Об этом сообщает региональное информационное агентство "Мелитополь". Также ресурс опубликовал соответствующее видео.

      Смотрите также: Три европейские страны оказались в плену мощнейших за 20 лет снегопадов: фоторепортаж

      На кадрах, в частности, видно, что вода уже наполовину состоит из льда, поэтому волны пока едва заметны.

      Правда, представители ресурса добавляют, что в ближайшие дни ожидается потепление и усиление ветра, поэтому, вероятно, прибрежная зона вскоре очистится от ледяной крошки.

      На Запорожье начало замерзать Азовское море: видео

      К слову, недавно в сети показали фото редкого явления, которое возникло в Новых Петровцах Киевской области – очевидцы сфотографировали зимнее гало.

      Теги: Новости Украины Погода Новости Запорожья
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Красивые поздравления на Старый Новый год в прозе и стихах
      сегодня , 12:54 Красивые поздравления на Старый Новый год в прозе и стихах
      5534
      Сею-сею, посеваю: поздравления на Старый Новый год на украинском языке
      сегодня , 10:57 Сею-сею, посеваю: поздравления на Старый Новый год на украинском языке
      33705
      Принцип нынешнего Луганска: даже кухарка может управлять страной
      сегодня , 09:01 Принцип нынешнего Луганска: даже кухарка может управлять страной
      Ольга Черненко 954
      У Раді розглянуть законопроект про оголошення війни Росії: крок вперед чи самогубство?
      12 января , 22:01 У Раді розглянуть законопроект про оголошення війни Росії: крок вперед чи самогубство?
      Ольга Бродська 17152
      Накануне Brexit: как британцы гоняются по паспортам ЕС
      12 января , 19:00 Накануне Brexit: как британцы гоняются по паспортам ЕС
      Борис Немировський 281
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      В Главном штабе МВД Украины - новый начальник
       20 ноября 2012 , 18:25
      Тайная жизнь смертницы: какой была парижская террористка
       20 ноября 2015 , 13:36
      Как выглядит самый крутой автосалон в мире: Видео
       27 июля 2018 , 09:46
      Пристегнись: МВД распространяет доступную социальную рекламу
       27 июля 2018 , 16:41
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук