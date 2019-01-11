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      Три европейские страны оказались в плену самых мощных за 20 лет снегопадов: фоторепортаж

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      Снегопады накрыли Европу (иллюстрация)
      Снегопады накрыли Европу (иллюстрация) / politeka.net

      Австрию, Германию и часть Чехии замело снегом – сильнейшим за последние 20 лет. Из-за непогоды в Австрии за неделю погибло восемь человек.

      Об этом сообщает DW.

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      Метель существенно повлияла на движение транспорта. Под тяжестью снега ломаются ветви и перекрывают автомобильные и железнодорожные пути. Также нестабильно работают аэропорты.


      Снегопады накрыли Европу

      Кое-где намело до метра снега.


      Снегопады накрыли Европу


      Снегопады накрыли Европу

      На курорте Целль-ам-Зее в Австрии спасатели освободили девять туристов, которые застряли в снегу.


      Снегопады накрыли Европу

      Доступ к курортам Лех и Обертауэрн временно закрывали из-за риска схода лавин.


      Снегопады накрыли Европу

      Все фото – Getty Images

      Теги: Новости политики Погода Чехия Австрия Европа
      Источник: 24 Канал
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