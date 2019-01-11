Три европейские страны оказались в плену самых мощных за 20 лет снегопадов: фоторепортаж

Австрию, Германию и часть Чехии замело снегом – сильнейшим за последние 20 лет. Из-за непогоды в Австрии за неделю погибло восемь человек.

Об этом сообщает DW. Читайте также: В сети появилось фото редкого природного явления, которое зафиксировали под Киевом Метель существенно повлияла на движение транспорта. Под тяжестью снега ломаются ветви и перекрывают автомобильные и железнодорожные пути. Также нестабильно работают аэропорты.

Снегопады накрыли Европу Кое-где намело до метра снега. This Alpine town has been half evacuated - authorities believe an avalanche could happen any time. Even the mayor left his home. #Austria #Snow #Avalanche pic.twitter.com/En71i5RCgT — Amien Essif ️ (@AmienChicago) 10 січня 2019 р.

Снегопады накрыли Европу

Снегопады накрыли Европу На курорте Целль-ам-Зее в Австрии спасатели освободили девять туристов, которые застряли в снегу.

Снегопады накрыли Европу Доступ к курортам Лех и Обертауэрн временно закрывали из-за риска схода лавин.

Снегопады накрыли Европу Все фото – Getty Images