Три европейские страны оказались в плену самых мощных за 20 лет снегопадов: фоторепортаж
Австрию, Германию и часть Чехии замело снегом – сильнейшим за последние 20 лет. Из-за непогоды в Австрии за неделю погибло восемь человек.
Об этом сообщает DW.
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Метель существенно повлияла на движение транспорта. Под тяжестью снега ломаются ветви и перекрывают автомобильные и железнодорожные пути. Также нестабильно работают аэропорты.
Снегопады накрыли Европу
Кое-где намело до метра снега.
Снегопады накрыли Европу
Снегопады накрыли Европу
На курорте Целль-ам-Зее в Австрии спасатели освободили девять туристов, которые застряли в снегу.
Снегопады накрыли Европу
Доступ к курортам Лех и Обертауэрн временно закрывали из-за риска схода лавин.
Снегопады накрыли Европу
Все фото – Getty Images