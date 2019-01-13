Азовське море вкрилося кригою: красномовне відео
У куротній Кирилівці Запорізької області почало вкриватися кригою Азовське море. Причиною такого явища стали морози, які прийшли у регіон кілька дні тому. Хоча зараз удень температура в селищі піднімається до нуля градусів.
Про це повідомляє регіональна інформаційна агенція "Мелітополь". Також ресурс опублікував відповідне відео.
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На кадрах, зокрема, видно, що вода вже наполовину складається з льоду, відтак хвилі наразі є ледь помітними.
Щоправда, представники ресурсу додають, що найближчими днями очікується потепління та посилення вітру, тому, імовірно, прибережна зона незабаром очиститься від крижаної крихти.
На Запоріжжі почало замерзати Азовське море: відео
До слова, нещодавно у мережі показали фото рідкісного явища, що виникло у Нових Петрівцях Київської області – очевидці сфотографували зимове гало.