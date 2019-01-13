Азовське море вкрилося кригою: красномовне відео

У Кирилівці на Запоріжжі замерзло Азовське море / Соцмережі

У куротній Кирилівці Запорізької області почало вкриватися кригою Азовське море. Причиною такого явища стали морози, які прийшли у регіон кілька дні тому. Хоча зараз удень температура в селищі піднімається до нуля градусів.