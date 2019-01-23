В Карпатах выпало более 2 метров снега: невероятные фото и видео

Популярные горнолыжные курорты украинских Карпат сильно заметает снегом. В высокогорье высота снежного покрова местами достигает более 2 метров.

Об этом сообщает отдел гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра в Facebook.

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По данным синоптиков, больше всего засыпало гору Поп Иван и Пожижевская. Там температура воздуха опустилась до -7 -10 градусов мороза, а высота снега составляет от 95 сантиметров до 2,28 метров.

В то же время, в районе горной долины Боржава высота снежного покрова достигла 79-110 сантиметров.



Карпаты засыпало снегом

Синоптики также отмечают, что в горах сохраняется опасность схода лавин и призывают туристов быть осторожными.

23-24 января – в горах Карпат остается умеренная лавинная опасность (2 уровень). Будьте внимательны и осторожны в горах,

– добавили они.

Туристы публикуют в соцсетях сказочные фото и видео заснеженных гор.