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      В Карпатах выпало более 2 метров снега: невероятные фото и видео

      194 Читати новину українською
      Карпаты замело снегом
      Карпаты замело снегом / Фото из Instagram

      Популярные горнолыжные курорты украинских Карпат сильно заметает снегом. В высокогорье высота снежного покрова местами достигает более 2 метров.

      Об этом сообщает отдел гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра в Facebook.

      Читайте также: В Украину возвращаются снегопады и метели: какие области накроет непогода

      По данным синоптиков, больше всего засыпало гору Поп Иван и Пожижевская. Там температура воздуха опустилась до -7 -10 градусов мороза, а высота снега составляет от 95 сантиметров до 2,28 метров.

      В то же время, в районе горной долины Боржава высота снежного покрова достигла 79-110 сантиметров.


      Карпаты засыпало снегом

      Синоптики также отмечают, что в горах сохраняется опасность схода лавин и призывают туристов быть осторожными.

      23-24 января – в горах Карпат остается умеренная лавинная опасность (2 уровень). Будьте внимательны и осторожны в горах,
      – добавили они.

      Туристы публикуют в соцсетях сказочные фото и видео заснеженных гор.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

       

      Допис, поширений Ирина (@irasauh)

       

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      ️️️ Зима не відступає! . В Карпатських полонинах сезон катання у повному розпалі! . Мальовнича навколишня природа і цілющий клімат допоможуть відновити сили. . ️Свіже зимове повітря, лижі, санки та сноуборди гарантують бадьорий настрій! . А гарячий запашний глінтвейн зігріє вас після прогулянки! . Ваш відпочинок буде по-справжньому комфортним та незабутнім! . ️Чекаємо на вас!

      Допис, поширений КУРОРТ ВІДПОЧИНОК КАРПАТИ (@karpatskipolonyny)

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Если посмотреть на землю с высоты полета птицы многие предметы сливаются. Так и события, происходящие с нами, с глобальной перспективы, например, с точки зрения истории всего человечества, не имеют никакого значения. И в этом смысле нам нечего бояться, можно освободиться от всех страхов и идти по жизни смело и уверенно. Быть добру . . . . . . . . #travelkarpaty #lifekarpaty#carpathiangram #carpathians #mountains #hiking #hike #karpathianmountains #karpaty #походы #підйом #поход #походы #карпаты #закарпаття #гори #Travel #travelphoto #treveltheworld #travelinstaua #relax #travelblog #networkingtour #networking #активныйтуризм #тур #авторскиетурыкарпаты #отдых #прогулка #досуг #путешествие

      Допис, поширений Networking_Tour (@networkingtour)

       

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

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      Допис, поширений Katerinka (@ket_by_travel)

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

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      Допис, поширений Alexandr Potapov (@potapov.aleksandr.photo)

       

       

       

       

      Теги: Новости Украины Карпаты Снег в Украине
      Источник: 24 канал
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