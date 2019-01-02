Как спастись во время схода снежной лавины: инфографика

Для большинства людей зимний отдых в Карпатах связан с горнолыжными курортами. Однако, из-за снегопадов вероятен сход лавин в горных районах Карпат. Если же вы планируете отдых в зимних Карпатах – обязательно ознакомьтесь с правилами спасения в случае экстренной ситуации.

Как спастись во время схода снежной лавины:

- нужно сбросить с себя тяжелое снаряжение (рюкзак, лыжные палки и прочее) – это увеличит шансы не оказаться под лавиной;

- в случае схода снежной лавины нужно не паниковать и, при необходимости, оказать помощь людям, которые рядом;

- услышав шум лавины, нужно найти безопасное место. Лучшее место – за скалой или деревом, и там ложитесь на землю;

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- защитить голову руками, сгруппироваться, прижав колени к животу, лечь по направлению схода лавины и стараться дышать через одежду;

- когда лавина начала сходить, нужно стараться расчистить пространство вокруг лица и грудной клетки, выполняя плавательные движения. Это поможет дыханию, когда остановится снежная лавина;

- нужно не позволять себе заснуть, помня о том, что вас ищут;

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- если есть возможность, потихоньку разгребайте снег и продвигайтесь вверх к поверхности.



Как спастись во время схода снежной лавины

Что такое лавинаЭто масса снега, который сходит с вершины со скоростью от 20м/ с. Основными причинами схода лавины являются землетрясение, сильные снегопады, оттепель. Значительная снеголавинная опасность (3 уровень) – возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках на указанных склонах. При определенных условиях возможно схождение отдельных природных средних и крупных лавин.