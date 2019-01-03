Гідрометцентр оголосив про штормове попередження в двох областях України

З 4 по 5 січня внаслідок переміщення активного циклону Україною у Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Харківській областях очікується ускладнення погодних умов. А в Одеській та Миколаївській областях вже оголосили штормове попередження.

Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр на своєму сайті.

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Синоптики зазначили, що сьогодні, 3 січня, на дорогах України буде ожеледиця, а у західних областях пориви вітру сягатимуть до 15-20 метрів за секунду. Вдень 4 січня випадатиме значний сніг, подекуди з дощем. Зокрема у Приазов'ї швидкість вітру може складати 25 метрів за секунду.

Ускладнення погодних умов 4-5 січня відповідає першому рівню небезпечності (жовтий). Такі погодні умови можуть призвести до порушень електропостачання населених пунктів, руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць, ускладнення роботи комунальних служб та будівельної галузі.



У двох областях України оголосили штормове попередження

Нагадаємо, раніше у ДСНС повідомили про те, що у найближчі кілька днів шість областей опиняться в зоні переміщення активного циклону, який принесе з собою снігопади, хуртовини, шквали вітру та ожеледицю на дорогах.