12:50
3 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Придворний Путіна Боярський. "Йолочка" замість пенсії
      Вєсті Кремля
      16:37, 2 січня
      Вєсті.UA. Жир: Саакашвілі переносить столицю України. Манери Луценко
      Вєсті.UA
      18:59, 2 січня
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, 28 грудня 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня 2018
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      В Україні вирує негода: подекуди випало до 50 сантиметрів снігу

      625 Читать новость на русском
      В Україні подекуди випало до 50 сантиметрів снігу
      В Україні подекуди випало до 50 сантиметрів снігу / Ілюстративне фото

      Найбільш засніженими в Україні залишаються дороги на гірських перевалах. Там випало до 50 сантиметрів снігу.

      Про це інформує прес-служба "Укравтодору".

      Читайте також: Вдарять морози: синоптик розповіла, якою буде погода в Україні на Різдво

      На перевальних ділянках доріг продовжує йти сніг, де випало до 50 сантиметрів. Закарпаття – 25 сантиметрів. Львівська та Івано-Франківська області – 20 сантиметрів. Стан покриття на більшості перевалів засніжене, на решті покриття мокре,
      – йдеться у повідомленні.

      Наразі виконуються роботи з розчистки проїзної частини доріг від снігу, а також проводиться обробка доріг протиожеледними матеріалами.

      "Для оперативного забезпечення проїзду дорогами державного значення дорожніми організаціями задіяно в роботі 1270 одиниць техніки та 1860 робітників", – додають в "Укравтодорі".

      Нагадаємо, раніше у ДСНС повідомили про те, що у найближчі кілька днів шість областей опиняться в зоні переміщення активного циклону, який принесе з собою снігопади, хуртовини, шквали вітру та ожеледицю на дорогах.

      Так, 3 січня, синоптики обіцяють ожеледицю на дорогах всіх областей України, окрім півдня. На заході також будуть сильні пориви вітру до 15 – 20 метрів за секунду.

      Вже 4 січня погода найбільше погіршиться у східних регіонах.

      Теги: Новини України Укравтодор Дороги Сніг в Україні Негода в Україні Погода
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Почему Зеленеский "один из них", но не "один из нас"
      сьогодні , 12:00 Почему Зеленеский "один из них", но не "один из нас"
      Павло Шехтман 1357
      Безпечна школа: як каратимуть за цькування дітей
      сьогодні , 10:00 Безпечна школа: як каратимуть за цькування дітей
      Ірина Поліщук 1084
      Порятунку немає: терористів "ДНР" та "ЛНР" косить невиліковна хвороба
      сьогодні , 08:40 Порятунку немає: терористів "ДНР" та "ЛНР" косить невиліковна хвороба
      Олексій Чибісов 4167
      Луганск: жизнь на моей улице после войны
      2 січня , 22:00 Луганск: жизнь на моей улице после войны
      Ольга Черненко 2082
      Найцікавіші книжки 2018 року, які точно не можна пропустити
      2 січня , 21:02 Найцікавіші книжки 2018 року, які точно не можна пропустити
      Євгенія Мазур 1528
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук