В Україні вирує негода: подекуди випало до 50 сантиметрів снігу

Найбільш засніженими в Україні залишаються дороги на гірських перевалах. Там випало до 50 сантиметрів снігу.

Про це інформує прес-служба "Укравтодору".

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На перевальних ділянках доріг продовжує йти сніг, де випало до 50 сантиметрів. Закарпаття – 25 сантиметрів. Львівська та Івано-Франківська області – 20 сантиметрів. Стан покриття на більшості перевалів засніжене, на решті покриття мокре,

– йдеться у повідомленні.

Наразі виконуються роботи з розчистки проїзної частини доріг від снігу, а також проводиться обробка доріг протиожеледними матеріалами.

"Для оперативного забезпечення проїзду дорогами державного значення дорожніми організаціями задіяно в роботі 1270 одиниць техніки та 1860 робітників", – додають в "Укравтодорі".

Нагадаємо, раніше у ДСНС повідомили про те, що у найближчі кілька днів шість областей опиняться в зоні переміщення активного циклону, який принесе з собою снігопади, хуртовини, шквали вітру та ожеледицю на дорогах.



Так, 3 січня, синоптики обіцяють ожеледицю на дорогах всіх областей України, окрім півдня. На заході також будуть сильні пориви вітру до 15 – 20 метрів за секунду.



Вже 4 січня погода найбільше погіршиться у східних регіонах.