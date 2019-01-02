Вдарять морози: синоптик розповіла, якою буде погода в Україні на Різдво

В Україну на різдвяні свята, 6 та 7 січня, прийде різке похолодання, а сповпчики термометрів опустяться до 11 градусів морозу.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у своєму Facebook.

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За її словами, на Святвечір та Різдво в Україні буде чи не найхолодніша погода в цілій Європі.

Синоптик відмітила, що морози прийдуть в Україну почнеться 3 січня, а в більшості областей буде падати сніг. Тож на свята українці отримають справжню морозяну погоду.

Надалі похолодання посилиться і на Святвечір та Різдво може врізати до -8-11 градусів морозу,

– наголосила Діденко.

Нагадаємо, раніше синоптики Укргідрометцентру повідомили, що в Україні продовжить вирувати негода. Так, у найближчі кілька днів Херсонська, Запорізька, Дніпропетровська, Донецька, Луганськата Харківська області опиняться в зоні переміщення активного циклону, який принесе з собою снігопади, хуртовини, шквали вітру та ожеледицю на дорогах.