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      Вдарять морози: синоптик розповіла, якою буде погода в Україні на Різдво

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      Якою буде погода на Різдво 2019 в Україні
      Якою буде погода на Різдво 2019 в Україні / Фото з відкритих джерел

      В Україну на різдвяні свята, 6 та 7 січня, прийде різке похолодання, а сповпчики термометрів опустяться до 11 градусів морозу.

      Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у своєму Facebook.

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      За її словами, на Святвечір та Різдво в Україні буде чи не найхолодніша погода в цілій Європі.

      Синоптик відмітила, що морози прийдуть в Україну почнеться 3 січня, а в більшості областей буде падати сніг. Тож на свята українці отримають справжню морозяну погоду.

      Надалі похолодання посилиться і на Святвечір та Різдво може врізати до -8-11 градусів морозу,
      – наголосила Діденко.

      via GIPHY

      Нагадаємо, раніше синоптики Укргідрометцентру повідомили, що в Україні продовжить вирувати негода. Так, у найближчі кілька днів Херсонська, Запорізька, Дніпропетровська, Донецька, Луганськата Харківська області опиняться в зоні переміщення активного циклону, який принесе з собою снігопади, хуртовини, шквали вітру та ожеледицю на дорогах.

      Теги: Новини України Погода Різдво
      Джерело: 24 Канал
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