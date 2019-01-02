Ударят морозы: синоптик рассказала, какой будет погода в Украине на Рождество
В Украине на рождественские праздники, 6 и 7 января, придет резкое похолодание, а столбики термометров опустятся до 11 градусов мороза.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в своем Facebook.
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По ее словам, в Сочельник и Рождество в Украине будет едва ли не самая холодная погода во всей Европе.
Синоптик отметила, что морозы придут в Украину начиная с 3 января, а в большинстве областей будет падать снег. Поэтому на праздники украинцы получат настоящую морозную погоду.
В дальнейшем похолодание усилится и на Сочельник и Рождество может врезать до -8-11 градусов мороза,
– отметила Диденко.
Напомним, ранее синоптики Укргидрометцентра сообщили, что в Украине продолжит бушевать непогода. Так, в ближайшие несколько дней Херсонская, Запорожская, Днепропетровская, Донецкая, Луганская и Харьковская области окажутся в зоне перемещения активного циклона, который принесет с собой снегопады, метели, шквалы ветра и гололед на дорогах.
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