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      Сильные снегопады и метели снова накроют несколько областей Украины

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      В Украине продолжает бушевать непогода
      В Украине продолжает бушевать непогода / Фото из открытых источников

      В Украине продолжает бушевать непогода. Так, в ближайшие несколько дней шесть областей окажутся в зоне перемещения активного циклона, который принесет с собой снегопады, метели, порывы ветра и гололедицу на дорогах.

      Об этом сообщает ГСЧС Украины со ссылкой на Укргидрометцентр.

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      Завтра, 3 января, синоптики предупреждают о гололедице на дорогах всех областей Украины, кроме юга. На западе также будут сильные порывы ветра до 15-20 метров за секунду.

      Уже 4 января погода более всего ухудшится в восточных регионах.

      Вследствие перемещения активного циклона в Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Харьковской областях ожидается осложнение погодных условий: днем 4 января выпадать значительный снег, местами с дождем, усиление ветра до 15-20 метров за секунду, местами в Приазовье 25 метров за секунду, метели, в отдельных районах налипание мокрого снега и гололед, прирост снежного покрова 15-20 сантиметров,
      – говорится в сообщении.

      По словам синоптиков, непогода ослабнет в ночь на 5 января, а днем 5 января прекратятся снегопады и сильные шквалы ветра. Кроме того, осложнения погодных условий 4-5 января соответствует I уровню опасности (желтый).

      via GIPHY

      "Такие погодные условия могут привести к нарушениям электроснабжения населенных пунктов, движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц, осложнения работы коммунальных служб и строительной отрасли", – отметили спасатели.

      Напомним, 2 января западную Украину накрыла непогода. На Закарпатье прошли сильные снегопады, которые оставили без электричества 41 населенный пункт. Из них 12 полностью оказались без света и 29 – частично в Хустском, Иршавском, Тячевском и Виноградовском районах области.

      Теги: Новости Украины Непогода в Украине Погода ГСЧС Снег в Украине
      Источник: 24 канал
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