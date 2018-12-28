Какой будет погода в Украине в январе

Погода в Украине в январе будет не слишком морозной. Так, средняя месячная температура воздуха составит от 0 до -4 градусов, в Крыму – до +3.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Отметим, что такие показатели на 1,5-2 градуса выше средних многолетних значений.

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Кроме того, в январе в Украине выпадет 27-55 миллиметров осадков, на Закарпатье – 64-81 миллиметр, в горах Крыма – до 124 миллиметров, что в пределах средних многолетних значений.

В Укргодрометцентре также сообщили, что самой холодной температурой января в предыдущие годы была отметка -37 градусов, а самой теплой – +21 градус.