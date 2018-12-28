Якою буде погода в Україні у січні

Погода в Україні у січні буде не надто морозяною. Так, середня місячна температура повітря становитиме від 0 до -4 градусів, у Криму – до +3.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Зазначимо, що такі показники є на 1,5-2 градуси вищими від середніх багаторічних значень.

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Окрім того, в січні в Україні випаде 27-55 міліметрів опадів, на Закарпатті – 64-81 міліметр, у горах Криму – до 124 міліметрів, що в межах середніх багаторічних значень.

В Укргодрометцентрі також сповістили, що найхолоднішою температурою січня у попередні роки була позначка -37 градусів, а найтеплішою – +21 градус.