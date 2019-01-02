18:15
2 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Придворний Путіна Боярський. "Йолочка" замість пенсії
      Вєсті Кремля
      16:37, сьогодні
      Вєсті.UA. Жир: Якщо Порошенко заспіває Путіну. (Анти)логіка Ганни Герман
      Вєсті.UA
      15:46, сьогодні
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, 28 грудня 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня 2018
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Сильні снігопади та хуртовини знову накриють кілька областей України

      860 Читать новость на русском
      В Україні продовжує вирувати негода
      В Україні продовжує вирувати негода / Фото з відкритих джерел

      В Україні продовжує вирувати негода. Так, у найближчі кілька днів шість областей опиняться в зоні переміщення активного циклону, який принесе з собою снігопади, хуртовини, шквали вітру та ожеледицю на дорогах.

      Про це повідомляє ДСНС України з посиланням на Укргідрометцентр.

      Читайте також: Якою буде погода в Україні у січні

      Завтра, 3 січня, синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах всіх областей України, окрім півдня. На заході також будуть сильні пориви вітру до 15-20 метрів за секунду.

      Вже 4 січня погода найбільше погіршиться у східних регіонах.

      Унаслідок переміщення активного циклону в Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Харківській областях очікується ускладнення погодних умов: вдень 4 січня випадатиме значний сніг, подекуди з дощем, посилення вітру до 15-20 метрів за секунду, місцями в Приазов’ї 25 метрів за секунду, хуртовини, в окремих районах налипання мокрого снігу та ожеледь, приріст снігового покриву 15-20 сантиметрів,
      – йдеться у повідомленні.

      За словами синоптиків, негода ослабне в ніч на 5 січня, а вдень 5 січня припиняться снігопади та сильні шквали вітру. Окрім того, ускладнення погодних умов 4-5 січня відповідає І рівню небезпечності (жовтий).

      via GIPHY

      "Такі погодні умови можуть призвести до порушень електропостачання населених пунктів, руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць, ускладнення роботи комунальних служб та будівельної галузі", – наголосили рятувальники.

      Нагадаємо, 2 січня західну Україну накрила негода. На Закарпатті пройшли сильні снігопади, які залишили без електроенергії 41 населений пункт. З них 12 повністю опинилися без світла та 29 – частково у Хустському, Іршавському, Тячівському та Виноградівському районах області.

      Теги: Новини України Негода в Україні Погода Сніг в Україні ДСНС
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Український монумент потрапив у список найбільших статуй світу
       11 серпня 2015 , 17:08 1
      Президент запросив ОБСЄ проконтролювати дотримання режиму припинення вогню
       15 лютого 2015 , 00:37
      Барселона – Реал: найкращі меми як реакція на фіаско мадридців
       28 жовтня 2018 , 23:12
      Мессі та Суарес разом відсвяткували перемогу над Реалом
       29 жовтня 2018 , 09:17
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук