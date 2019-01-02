Сильні снігопади та хуртовини знову накриють кілька областей України

В Україні продовжує вирувати негода. Так, у найближчі кілька днів шість областей опиняться в зоні переміщення активного циклону, який принесе з собою снігопади, хуртовини, шквали вітру та ожеледицю на дорогах.

Про це повідомляє ДСНС України з посиланням на Укргідрометцентр.

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Завтра, 3 січня, синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах всіх областей України, окрім півдня. На заході також будуть сильні пориви вітру до 15-20 метрів за секунду.

Вже 4 січня погода найбільше погіршиться у східних регіонах.

Унаслідок переміщення активного циклону в Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Харківській областях очікується ускладнення погодних умов: вдень 4 січня випадатиме значний сніг, подекуди з дощем, посилення вітру до 15-20 метрів за секунду, місцями в Приазов’ї 25 метрів за секунду, хуртовини, в окремих районах налипання мокрого снігу та ожеледь, приріст снігового покриву 15-20 сантиметрів,

– йдеться у повідомленні.

За словами синоптиків, негода ослабне в ніч на 5 січня, а вдень 5 січня припиняться снігопади та сильні шквали вітру. Окрім того, ускладнення погодних умов 4-5 січня відповідає І рівню небезпечності (жовтий).

"Такі погодні умови можуть призвести до порушень електропостачання населених пунктів, руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць, ускладнення роботи комунальних служб та будівельної галузі", – наголосили рятувальники.

Нагадаємо, 2 січня західну Україну накрила негода. На Закарпатті пройшли сильні снігопади, які залишили без електроенергії 41 населений пункт. З них 12 повністю опинилися без світла та 29 – частково у Хустському, Іршавському, Тячівському та Виноградівському районах області.