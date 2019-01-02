Снігопади атакували Закарпаття: без світла опинились десятки міст і сіл

На Закарпатті пройшли сильні снігопади, які 2 січня залишили без електроенергії 41 населений пункт. З них 12 повністю опинилися без світла та 29 – частково у Хустському, Іршавському, Тячівському та Виноградівському районах області.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій України.

Окрім того, через налипання мокрого снігу на проїжджі частини та прибудинкові території впали 7 дерев. Також рятувальники допомагали водіям, які через ожеледицю не могли здолати складні ділянки доріг.

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Загалом підрозділи ДСНС допомогли водіям 4 авто у Міжгірському районі, а також селах Ворочево та Лікіцари Перечинського району.

Наразі заторів чи обмежень руху авто на дорогах та перевалах Закарпаття немає. Облавтодор розчищає дороги: до цього залучені 58 одиниць техніки та 67 працівників.



На Закарпатті через негоду попадали дерева