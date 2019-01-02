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      Снегопады атаковали Закарпатье: без света оказались десятки городов и сел

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      Непогода на Закарпатье
      Непогода на Закарпатье / Dsns.gov.ua

      На Закарпатье прошли сильные снегопады, которые 2 января оставили без электроэнергии 41 населенный пункт. Из них 12 полностью остались без света и 29 – частично в Хустском, Иршавском, Тячевском и Виноградовском районах области.

      Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины.

      Кроме того, из-за налипания мокрого снега на проезжие части и придомовые территории упали 7 деревьев. Также спасатели помогали водителям, которые из-за гололеда не могли преодолеть сложные участки дорог.

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      В целом подразделения ГСЧС помогли водителям 4 авто в Межгорском районе, а также селах Ворочево и Ликицары Перечинского района.

      Сейчас пробок или ограничений движения авто на дорогах и перевалах Закарпатья нет. Облавтодор расчищает дороги: к этому привлечены 58 единиц техники и 67 работников.

      Закарпаття негода погода снігопад впали дерева
      На Закарпатье из-за непогоды попадали деревья

      Теги: Новости Украины Чрезвычайное происшествие Электроэнергия Новости Закарпатья Погода Непогода в Украине ГСЧС
      Источник: 24 канал
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