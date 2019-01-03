В Украине бушует непогода: кое-где выпало до 50 сантиметров снега

Наиболее заснеженными в Украине остаются дороги на горных перевалах. Там выпало до 50 сантиметров снега.

Об этом информирует пресс-служба "Укравтодора".

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На перевальных участках дорог продолжает идти снег, где выпало до 50 сантиметров. Закарпатье – 25 сантиметров. Львовская и Ивано-Франковская области – 20 сантиметров. Состояние покрытия на большинстве перевалов заснеженное, на остальных покрытие мокрое,

– говорится в сообщении.

Сейчас выполняются работы по расчистке проезжей части дорог от снега, а также проводится обработка дорог противогололедными материалами.

"Для оперативного обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями задействовано в работе 1270 единиц техники и 1860 рабочих", – добавляют в "Укравтодоре".

Напомним, ранее в ГСЧС сообщили о том, что в ближайшие несколько дней шесть областей окажутся в зоне перемещения активного циклона, который принесет с собой снегопады, метели, порывы ветра и гололедицу на дорогах.



Так, 3 января, синоптики обещают гололедицу на дорогах всех областей Украины, кроме юга. На Западе также будут сильные порывы ветра до 15-20 метров в секунду.



Уже 4 января погода больше ухудшится в восточных регионах.