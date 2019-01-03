Гидрометцентр объявил о штормовом предупреждении в двух областях Украины

С 4 по 5 января вследствие перемещения активного циклона по Украине в Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Харьковской областях ожидается осложнение погодных условий. А в Одесской и Николаевской областях уже объявили штормовое предупреждение.

Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр на своем сайте.

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Синоптики отметили, что сегодня, 3 января, на дорогах Украины будет гололедица, в западных областях порывы ветра будут достигать до 15-20 метров за секунду. Днем 4 января будет выпадать значительный снег, местами с дождем. В частности в Приазовье скорость ветра может составлять 25 метров за секунду.

Осложнения погодных условий 4-5 января соответствует первому уровню опасности (желтый). Такие погодные условия могут привести к нарушениям электроснабжения населенных пунктов, движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц, осложнения работы коммунальных служб и строительной отрасли.

В двух областях Украины объявили штормовое предупреждение

Напомним, ранее в ГСЧС сообщили о том, что в ближайшие несколько дней шесть областей окажутся в зоне перемещения активного циклона, который принесет с собой снегопады, метели, порывы ветра и гололедицу на дорогах.