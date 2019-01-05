В Крыму сошла лавина: оккупанты прибегли к радикальным мерам

Подконтрольное российским оккупантам Министерство транспорта Крыма 5 января из-за неблагоприятных погодных условий приняло решение полностью перекрыть автомобильную дорогу на гору Ай-Петри.

Об этом говорится в письме, направленном в региональные ведомства и экстренные службы, передает "Радио Свобода".

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В связи с неблагоприятными погодными условиями и угрозой схода снежной лавины с горы Ай-Петри в целях обеспечения безопасности дорожного движения прекращено движение для всех видов механических транспортных средств на автомобильной дороге Бахчисарай – Ялта на участке Соколиное – Ай-Петри – Учан-Су,

– говорится в сообщении.

Так называемая Служба автомобильных дорог Крыма должна организовать перекрытие дороги и контролировать наличие соответствующих дорожных знаков. Кроме того, оккупанты установят шлагбаумы при въезде на дорогу.

Напомним, 4 января в оккупированном Крыму на подъеме горы Ай-Петри сошла небольшая лавина. Из-за этого более 100 автомобилей и 300 человек застряли на трассе и на плато горы.



Утром 5 января представители оккупантов сообщили, что расчистили дорогу от снега после схода лавины с подъема горы Ай-Петри. На спасательную операцию потратили около 12 часов.