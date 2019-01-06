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      Непогода в оккупированном Крыму: 11 туристов попали в снежную ловушку

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      В Крыму предусматривают ухудшение погодных условий
      В Крыму предусматривают ухудшение погодных условий / Фото из открытых источников

      В Крыму 5 января спасатели оказали помощь 11 туристам. Люди заблудились в горной местности во время непогоды.

      Об этом информируют "Крым. Реалии" со ссылкой на российское МЧС на оккупированном полуострове.

      Читайте также: Украину заметает снегом: в "Укравтодоре" сообщили о ситуации на дорогах

      В районе турбазы "Оникс Тур" горы Чатыр-Даг сбилась с маршрута группа молодых людей в количестве 6 человек во главе с преподавателем и нуждались в помощи спасателей,
      – сообщили спасатели.

      Так, группу туристов искали около двух часов. В медицинской помощи никто не нуждался.

      Кроме того, помощь пришлось оказывать двум застрявшим туристам на яйле Орта-Сырт. Они не могли самостоятельно выбраться из этой местности из-за упадка сил и сложных погодных условий.

      Также сообщается, что в районе Ангарского перевала женщина и двое детей пошли кататься на лыжах и сбились с маркированного маршрута.

      Добавим, что в Крыму 6 января ожидается ухудшение погодных условий.

      Напомним, 4 января в оккупированном Крыму на подъеме горы Ай-Петри сошла небольшая лавина. Из-за этого более 100 автомобилей и 300 человек застряли на трассе и на плато горы.

      Утром 5 января представители оккупантов сообщили, что расчистили дорогу от снега после схода лавины с подъема горы Ай-Петри. На спасательную операцию потратили около 12 часов.

      Впоследствии, подконтрольным российским оккупантам Министерством транспорта Крыма, 5 января из-за неблагоприятных погодных условий было принято решение полностью перекрыть автомобильную дорогу на гору Ай-Петри.

      лавина Крим інструкція що робити під час сходження лавини

      Что делать во время схода лавины: инфографика

      Теги: Непогода в Украине Новости Украины Погода Аннексия Крыма Новости Крыма Снег в Украине
      Источник: 24 Канал
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