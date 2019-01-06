Непогода в оккупированном Крыму: 11 туристов попали в снежную ловушку
В Крыму 5 января спасатели оказали помощь 11 туристам. Люди заблудились в горной местности во время непогоды.
Об этом информируют "Крым. Реалии" со ссылкой на российское МЧС на оккупированном полуострове.
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В районе турбазы "Оникс Тур" горы Чатыр-Даг сбилась с маршрута группа молодых людей в количестве 6 человек во главе с преподавателем и нуждались в помощи спасателей,
– сообщили спасатели.
Так, группу туристов искали около двух часов. В медицинской помощи никто не нуждался.
Кроме того, помощь пришлось оказывать двум застрявшим туристам на яйле Орта-Сырт. Они не могли самостоятельно выбраться из этой местности из-за упадка сил и сложных погодных условий.
Также сообщается, что в районе Ангарского перевала женщина и двое детей пошли кататься на лыжах и сбились с маркированного маршрута.
Добавим, что в Крыму 6 января ожидается ухудшение погодных условий.
Напомним, 4 января в оккупированном Крыму на подъеме горы Ай-Петри сошла небольшая лавина. Из-за этого более 100 автомобилей и 300 человек застряли на трассе и на плато горы.
Утром 5 января представители оккупантов сообщили, что расчистили дорогу от снега после схода лавины с подъема горы Ай-Петри. На спасательную операцию потратили около 12 часов.
Впоследствии, подконтрольным российским оккупантам Министерством транспорта Крыма, 5 января из-за неблагоприятных погодных условий было принято решение полностью перекрыть автомобильную дорогу на гору Ай-Петри.
Что делать во время схода лавины: инфографика