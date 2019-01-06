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      Украину заметает снегом: в "Укравтодоре" сообщили о ситуации на дорогах

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      Снег в Украине
      Снег в Украине / Иллюстративное фото

      Снегопады в западных, северных, центральных, Луганской и Донецкой областях привели к появлению на дорогах местами заснеженных участков. В то же время состояние дорожного покрытия на юге – сухое.

      Об этом информируют в "Укравтодоре".

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      "В течение суток в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях выпало от 3 до 12 сантиметров снега, в Волынской, Ровенской, Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Полтавской и Черкасской областях – местами небольшой снег с высотой снежного покрова от 1 до 10 сантиметров. Кроме того, по территории Ровненской и Львовской областей выпадал ледяной дождь при температуре воздуха -5 градусов", – сообщают там.

      В "Укравтодоре" добавляют, что на перевальных участках дорог выпадает снег, высота его покрова – от 20 до 90 сантиметров. Состояние покрытия на перевалах заснеженное.

      Состояние покрытия на дорогах государственного значения в западных, северных, центральных, Луганской и Донецкой областях местами заснеженное, на юге сухое.

      Известно, что проезд по всем участкам дорог государственного значения обеспечен, заторов нет, за исключением временных осложнений на автодороге М-06 из-за ДТП.

      Напомним, в украинских Карпатах 6 января ожидается значительная лавинная опасность. Спасатели просят местных жителей и туристов быть осторожными в горах.

      Теги: Новости Украины Дороги Погода Непогода в Украине Снег в Украине Укравтодор
      Источник: 24 Канал
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