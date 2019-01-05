На одной из трасс западной Украины могут ограничить движение из-за погодных условий

На трассе "Ровно – Львов" могут ограничить движение, в связи с ухудшением погодных условий 5-6 января на Ровненщине.

Об этом сообщает пресс-служба НПУ.

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По информации полиции, на автодороге М-06 сейчас сильные осадки, порывы ветра и гололед.

Обращаемся к водителям, которые планируют двигаться в направлении Львовской области по автомобильной дороге М-06 (на отрезке Ровно-Львов) неуклонно соблюдать правила дорожного движения и по возможности воздержаться от поездок,

– говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об ограничении движения на этом участке.

Водителям стоит соблюдать правила парковки и не препятствовать работе снегоуборочной техники. Безопасность на дорогах круглосуточно обеспечивают экипажи управления патрульной полиции. Также в пресс-службе напомнили, если вы попали в затруднительное положение из-за непогоды – звоните по номеру "102" или сообщите об этом в аварийные службы.

Напомним, в Украине в воскресенье, 6 января, будет в основном снежно, а воздух будет влажным и морозным. Температура воздуха в среднем составит 3-5 градусов мороза, правда в Крыму столбики термометров поднимутся даже выше нуля.