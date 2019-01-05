20:03
5 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ТОМОС РОЖДЕСТВО ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЗРЫВ В МАГНИТОГОРСКЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Медведус сплятус. Дипломатический наркотрафик в России
      Вєсті Кремля
      14:34, сегодня
      Вести.UA. Жир: как затрещали от Томоса скрепы. Метаморфозы пропагандистки
      Вєсті.UA
      17:31, сегодня
      Безнаказанность, черные регистраторы, ректоры-бизнесмены и измены: коррупционные тренды 2018
      ЦРУ
      09:00, 28 декабря 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Алкоголизация, или Как спаивали людей в Союзе
      Згадати все
      22:52, 28 декабря 2018
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ТОМОС РОЖДЕСТВО ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЗРЫВ В МАГНИТОГОРСКЕ

      На одной из трасс западной Украины могут ограничить движение из-за погодных условий

      60 Читати новину українською
      На трассе "Ровно – Львов" могут ограничить движение
      На трассе "Ровно – Львов" могут ограничить движение / Фото из открытых источников

      На трассе "Ровно – Львов" могут ограничить движение, в связи с ухудшением погодных условий 5-6 января на Ровненщине.

      Об этом сообщает пресс-служба НПУ.

      Читайте также: Из-за сильных снегопадов около сотни авиарейсов отменили в одном из городов Европы

      По информации полиции, на автодороге М-06 сейчас сильные осадки, порывы ветра и гололед.

      Обращаемся к водителям, которые планируют двигаться в направлении Львовской области по автомобильной дороге М-06 (на отрезке Ровно-Львов) неуклонно соблюдать правила дорожного движения и по возможности воздержаться от поездок,
      – говорится в сообщении.

      Сейчас решается вопрос об ограничении движения на этом участке.

      Водителям стоит соблюдать правила парковки и не препятствовать работе снегоуборочной техники. Безопасность на дорогах круглосуточно обеспечивают экипажи управления патрульной полиции. Также в пресс-службе напомнили, если вы попали в затруднительное положение из-за непогоды – звоните по номеру "102" или сообщите об этом в аварийные службы.

      Напомним, в Украине в воскресенье, 6 января, будет в основном снежно, а воздух будет влажным и морозным. Температура воздуха в среднем составит 3-5 градусов мороза, правда в Крыму столбики термометров поднимутся даже выше нуля.

      Теги: Новости Украины Авто Дороги Непогода в Украине Погода
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Андрей Магера: презираю тех украинцев, кто уехал на заработки в Россию
      сегодня , 19:01 Андрей Магера: презираю тех украинцев, кто уехал на заработки в Россию
      Наталя Ромашова 270
      Російська економіка проти Путіна
      сегодня , 17:01 Російська економіка проти Путіна
      Борис Немировський 6656
      12 блюд на Святвечер
      сегодня , 15:01 12 блюд на Святвечер
      Олена Булан
      Мировой экономический кризис и эпоха перемен на Ближнем Востоке: самые жуткие прогнозы на 2019
      сегодня , 13:00 Мировой экономический кризис и эпоха перемен на Ближнем Востоке: самые жуткие прогнозы на 2019
      Іван Яковина 577
      З Новим роком, з новим строком: потрясіння і здобутки 2018
      сегодня , 11:00 З Новим роком, з новим строком: потрясіння і здобутки 2018
      Тетяна Острікова 51
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Непривитым детям запретили ходить в детсады и школы – указ
       12 сентября 2018 , 22:18
      Прогноз погоды на 15 октября: температура воздуха существенно изменится
       15 октября 2017 , 09:20
      Volkswagen продает больше машин, чем Mercedes и Ford вместе
       13 августа 2018 , 13:00
      Тест кофе и хот-догов на украинских заправках
       20 декабря 2018 , 18:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук