На одной из трасс западной Украины могут ограничить движение из-за погодных условий
На трассе "Ровно – Львов" могут ограничить движение, в связи с ухудшением погодных условий 5-6 января на Ровненщине.
Об этом сообщает пресс-служба НПУ.
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По информации полиции, на автодороге М-06 сейчас сильные осадки, порывы ветра и гололед.
Обращаемся к водителям, которые планируют двигаться в направлении Львовской области по автомобильной дороге М-06 (на отрезке Ровно-Львов) неуклонно соблюдать правила дорожного движения и по возможности воздержаться от поездок,
– говорится в сообщении.
Сейчас решается вопрос об ограничении движения на этом участке.
Водителям стоит соблюдать правила парковки и не препятствовать работе снегоуборочной техники. Безопасность на дорогах круглосуточно обеспечивают экипажи управления патрульной полиции. Также в пресс-службе напомнили, если вы попали в затруднительное положение из-за непогоды – звоните по номеру "102" или сообщите об этом в аварийные службы.
Напомним, в Украине в воскресенье, 6 января, будет в основном снежно, а воздух будет влажным и морозным. Температура воздуха в среднем составит 3-5 градусов мороза, правда в Крыму столбики термометров поднимутся даже выше нуля.
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