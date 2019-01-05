Из-за сильных снегопадов около сотни авиарейсов отменили в одном из городов Европы

На юге Германии в аэропорту Мюнхена были отменены около 90 авиарейсов, в связи с сильными снегопадами в некоторых частях Центральной Европы.

Об этом сообщает The Washington Post.

Читайте также: На сколько выросло количество авиакатастроф в 2018 году: впечатляющие цифры

Как отмечают немецкие СМИ, отмена коснулась почти каждого десятого рейса в одном из крупнейших аэропортов Германии – в Мюнхене.

С начала 5 января в Австрии, Южной Германии и Швейцарии выпало несколько сантиметров снега.

К слову, в Украине погода также должна быть снежной. В воскресенье, 6 января, будет в основном снежно, а воздух будет влажным и морозным. Температура воздуха в среднем составит 3-5 градусов мороза, правда в Крыму столбики термометров поднимутся даже выше нуля.