Через сильні снігопади майже сотню авіарейсів скасували в одному з міст Європи

На півдні Німеччини в аеропорту Мюнхена були скасовані приблизно 90 авіарейсів, у зв'язку з сильними снігопадами в деяких частинах Центральної Європи.

Про це повідомляє The Washington Post.

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Як зазначають німецькі ЗМІ, скасування торкнулося майже кожного десятого рейсу в одному з найбільших аеропортів Німеччини – в Мюнхені.

З початку 5 січня в Австрії, Південній Німеччині та Швейцарії випало кілька сантиметрів снігу.

До слова, в Україні погода також має бути сніжною. У неділю, 6 січня, буде здебільшого сніжно, а повітря буде вологим та морознеим. Температура повітря у середньому становитиме 3-5 градусів морозу, щоправда у Криму стовпчики термометрів піднімуться навіть вище нуля.