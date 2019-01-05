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      Через сильні снігопади майже сотню авіарейсів скасували в одному з міст Європи

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      Аеропорт Мюнхена
      Аеропорт Мюнхена / Фото з відкритих джерел

      На півдні Німеччини в аеропорту Мюнхена були скасовані приблизно 90 авіарейсів, у зв'язку з сильними снігопадами в деяких частинах Центральної Європи.

      Про це повідомляє The Washington Post.

      Читайте також: На скільки зросла кількість авіакатастроф у 2018 році: вражаючі цифри 

      Як зазначають німецькі ЗМІ, скасування торкнулося майже кожного десятого рейсу в одному з найбільших аеропортів Німеччини – в Мюнхені.  

      З початку 5 січня в Австрії, Південній Німеччині та Швейцарії випало кілька сантиметрів снігу.

      До слова, в Україні погода також має бути сніжною. У неділю, 6 січня, буде здебільшого сніжно, а повітря буде вологим та морознеим. Температура повітря у середньому становитиме 3-5 градусів морозу, щоправда у Криму стовпчики термометрів піднімуться навіть вище нуля. 

      Теги: Погода авіація
      Джерело: 24 Канал
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