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      Прогноз погоди на 6 січня: переддень Різдва подарує сніг і мороз

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      Погода 6 січня 2019 Україна - прогноз погоди від синоптика
      Прогноз погоди на 6 січня: сніжитиме та буде морозяно / Фото з відкритих джерел

      Погода у неділю, 6 січня, в Україні буде здебільшого сніговою, а повітря – вологе та морозне. Температура повітря у середньому становитиме 3-5 градусів морозу, щоправда у Криму стовпчики термометрів піднімуться навіть вище нуля.

      Про це повідомляє Український гідрометцентр на своєму офіційному сайті.

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      Відповідно до даних, які оприлюднили синоптики, вдень 6 січня на більшості території України очікується невеликий сніг, натомість на Сході України сніжитиме помірно.

      Крім того, синоптики прогнозують ожеледицю на дорогах. Вітер буде південно-східним з переходом на північно-східний, а швидкість його становитиме 5-10 метрів за секунду.

      Щодо температури, то на заході, у центрі та на півночі стовпчики термометрів опустяться до 3-5 градусів морозу, на сході температура коливатиметься від -2 до -6 градусів, а півдні буде найтепліше – від +1 у Криму до -3 на Миколаївщині та Херсонщині.

      У Києві ж синоптики прогнозують помірний невеликий сніг, на дорогах – ожеледицю. Температура у столиці 6 січня опуститься до -3 – -5 градусів.

      Прогноз погоди на неділю, 6 січня, у містах України:

      Ужгород – -2…-4

      Львів – -3…-5

      Івано-Франківськ – -3…-5

      Тернопіль – -3…-5

      Чернівці – -3…-5

      Хмельницький – -3…-5

      Луцьк – -4…-6

      Рівне – -3…-5

      Житомир – -2…-4

      Вінниця – -3…-5

      Одеса – 0…-2

      Миколаїв – -1…-3

      Херсон – -1…-3

      Сімферополь – -1…+1

      Кропивницький – -3…-5

      Черкаси – -3…-5

      Чернігів – -3…-5

      Суми – -3…-5

      Полтава – -4…-6

      Дніпро – -4…-6

      Запоріжжя – -2…-4

      Донецьк – -4…-6

      Луганськ – -4…-6

      Харків – -4…-6

      Київ – -3…-5

      Погода, негода, сніг, Укргідрометцентр, 6 січня, мороз
      Прогноз погоди на 6 січня від Укргідрометцентру 

      Нагадаємо, циклон, який приніс сильні снігопади та хуртовини у південно-східні області, залишив територію України. Відтак, станом на суботу, 5 січня, заторів на дорогах не було. 

      Теги: Негода в Україні Сніг в Україні Новини України Погода
      Джерело: 24 канал
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