Прогноз погоди на 6 січня: переддень Різдва подарує сніг і мороз
Погода у неділю, 6 січня, в Україні буде здебільшого сніговою, а повітря – вологе та морозне. Температура повітря у середньому становитиме 3-5 градусів морозу, щоправда у Криму стовпчики термометрів піднімуться навіть вище нуля.
Про це повідомляє Український гідрометцентр на своєму офіційному сайті.
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Відповідно до даних, які оприлюднили синоптики, вдень 6 січня на більшості території України очікується невеликий сніг, натомість на Сході України сніжитиме помірно.
Крім того, синоптики прогнозують ожеледицю на дорогах. Вітер буде південно-східним з переходом на північно-східний, а швидкість його становитиме 5-10 метрів за секунду.
Щодо температури, то на заході, у центрі та на півночі стовпчики термометрів опустяться до 3-5 градусів морозу, на сході температура коливатиметься від -2 до -6 градусів, а півдні буде найтепліше – від +1 у Криму до -3 на Миколаївщині та Херсонщині.
У Києві ж синоптики прогнозують помірний невеликий сніг, на дорогах – ожеледицю. Температура у столиці 6 січня опуститься до -3 – -5 градусів.
Прогноз погоди на неділю, 6 січня, у містах України:
Ужгород – -2…-4
Львів – -3…-5
Івано-Франківськ – -3…-5
Тернопіль – -3…-5
Чернівці – -3…-5
Хмельницький – -3…-5
Луцьк – -4…-6
Рівне – -3…-5
Житомир – -2…-4
Вінниця – -3…-5
Одеса – 0…-2
Миколаїв – -1…-3
Херсон – -1…-3
Сімферополь – -1…+1
Кропивницький – -3…-5
Черкаси – -3…-5
Чернігів – -3…-5
Суми – -3…-5
Полтава – -4…-6
Дніпро – -4…-6
Запоріжжя – -2…-4
Донецьк – -4…-6
Луганськ – -4…-6
Харків – -4…-6
Київ – -3…-5
Прогноз погоди на 6 січня від Укргідрометцентру
Нагадаємо, циклон, який приніс сильні снігопади та хуртовини у південно-східні області, залишив територію України. Відтак, станом на суботу, 5 січня, заторів на дорогах не було.