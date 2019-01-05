Прогноз погоди на 6 січня: переддень Різдва подарує сніг і мороз

Погода у неділю, 6 січня, в Україні буде здебільшого сніговою, а повітря – вологе та морозне. Температура повітря у середньому становитиме 3-5 градусів морозу, щоправда у Криму стовпчики термометрів піднімуться навіть вище нуля.

Про це повідомляє Український гідрометцентр на своєму офіційному сайті.

Читайте також: У Карпатах випало понад метр снігу: казкові фото та відео

Відповідно до даних, які оприлюднили синоптики, вдень 6 січня на більшості території України очікується невеликий сніг, натомість на Сході України сніжитиме помірно.

Крім того, синоптики прогнозують ожеледицю на дорогах. Вітер буде південно-східним з переходом на північно-східний, а швидкість його становитиме 5-10 метрів за секунду.

Щодо температури, то на заході, у центрі та на півночі стовпчики термометрів опустяться до 3-5 градусів морозу, на сході температура коливатиметься від -2 до -6 градусів, а півдні буде найтепліше – від +1 у Криму до -3 на Миколаївщині та Херсонщині.

У Києві ж синоптики прогнозують помірний невеликий сніг, на дорогах – ожеледицю. Температура у столиці 6 січня опуститься до -3 – -5 градусів.

Прогноз погоди на неділю, 6 січня, у містах України:

Ужгород – -2…-4

Львів – -3…-5

Івано-Франківськ – -3…-5

Тернопіль – -3…-5

Чернівці – -3…-5

Хмельницький – -3…-5

Луцьк – -4…-6

Рівне – -3…-5

Житомир – -2…-4

Вінниця – -3…-5

Одеса – 0…-2

Миколаїв – -1…-3

Херсон – -1…-3

Сімферополь – -1…+1

Кропивницький – -3…-5

Черкаси – -3…-5

Чернігів – -3…-5

Суми – -3…-5

Полтава – -4…-6

Дніпро – -4…-6

Запоріжжя – -2…-4

Донецьк – -4…-6

Луганськ – -4…-6

Харків – -4…-6

Київ – -3…-5



Прогноз погоди на 6 січня від Укргідрометцентру

Нагадаємо, циклон, який приніс сильні снігопади та хуртовини у південно-східні області, залишив територію України. Відтак, станом на суботу, 5 січня, заторів на дорогах не було.