Прогноз погоды на 6 января: канун Рождества подарит снег и мороз
Погода в воскресенье, 6 января, в Украине будет в основном снежной, а воздух – влажный и морозный. Температура воздуха в среднем составит 3-5 градусов мороза, правда в Крыму столбики термометров поднимутся даже выше нуля.
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр на своем официальном сайте.
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Согласно данным, которые обнародовали синоптики, днем 6 января на большинстве территории Украины ожидается небольшой снег, в то же время на Востоке Украины снежить будет умеренно.
Кроме того, синоптики прогнозируют гололедицу на дорогах. Ветер будет юго-восточным с переходом на северо-восточный, а скорость его составит 5-10 метров в секунду.
Относительно температуры, то на западе, в центре и на севере столбики термометров опустятся до 3-5 градусов мороза, на востоке температура будет колебаться от -2 до -6 градусов, а на юге будет теплее – от +1 в Крыму до -3 на Николаевщине и Херсонщине.
В Киеве синоптики прогнозируют умеренный снег, на дорогах – гололедицу. Температура в столице 6 января опустится до -3 – -5 градусов.
Прогноз погоды на воскресенье, 6 января, в городах Украины:
Ужгород – -2...-4
Львов – -3...-5
Ивано-Франковск – -3...-5
Тернополь – -3...-5
Черновцы – -3...-5
Хмельницкий – -3...-5
Луцк – -4...-6
Ровно – -3...-5
Житомир – -2...-4
Винница – -3...-5
Одесса – 0...-2
Николаев – -1...-3
Херсон – -1...-3
Симферополь – -1...+1
Кропивницкий – -3...-5
Черкассы – -3...-5
Чернигов – -3...-5
Сумы – -3...-5
Полтава – -4...-6
Днепр – -4...-6
Запорожье – -2...-4
Донецк – -4...-6
Луганск – -4...-6
Харьков – -4...-6
Киев – -3...-5
Прогноз погоды на 6 января от Укргидрометцентра
Напомним, циклон, который принес сильные снегопады и метели в юго-восточные области, покинул территорию Украины. Следовательно, по состоянию на субботу, 5 января, пробок на дорогах не было.