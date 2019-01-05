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      Прогноз погоды на 6 января: канун Рождества подарит снег и мороз

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      Погода 6 января 2019 Украина - прогноз погоды от синоптика
      Прогноз погоды на 6 января: будет морозно и снег / Фото из открытых источников

      Погода в воскресенье, 6 января, в Украине будет в основном снежной, а воздух – влажный и морозный. Температура воздуха в среднем составит 3-5 градусов мороза, правда в Крыму столбики термометров поднимутся даже выше нуля.

      Об этом сообщает Украинский гидрометцентр на своем официальном сайте.

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      Согласно данным, которые обнародовали синоптики, днем 6 января на большинстве территории Украины ожидается небольшой снег, в то же время на Востоке Украины снежить будет умеренно.

      Кроме того, синоптики прогнозируют гололедицу на дорогах. Ветер будет юго-восточным с переходом на северо-восточный, а скорость его составит 5-10 метров в секунду.

      Относительно температуры, то на западе, в центре и на севере столбики термометров опустятся до 3-5 градусов мороза, на востоке температура будет колебаться от -2 до -6 градусов, а на юге будет теплее – от +1 в Крыму до -3 на Николаевщине и Херсонщине.

      В Киеве синоптики прогнозируют умеренный снег, на дорогах – гололедицу. Температура в столице 6 января опустится до -3 – -5 градусов.

      Прогноз погоды на воскресенье, 6 января, в городах Украины:

      Ужгород – -2...-4

      Львов – -3...-5

      Ивано-Франковск – -3...-5

      Тернополь – -3...-5

      Черновцы – -3...-5

      Хмельницкий – -3...-5

      Луцк – -4...-6

      Ровно – -3...-5

      Житомир – -2...-4

      Винница – -3...-5

      Одесса – 0...-2

      Николаев – -1...-3

      Херсон – -1...-3

      Симферополь – -1...+1

      Кропивницкий – -3...-5

      Черкассы – -3...-5

      Чернигов – -3...-5

      Сумы – -3...-5

      Полтава – -4...-6

      Днепр – -4...-6

      Запорожье – -2...-4

      Донецк – -4...-6

      Луганск – -4...-6

      Харьков – -4...-6

      Киев – -3...-5

      Погода, негода, сніг, Укргідрометцентр, 6 січня, мороз
      Прогноз погоды на 6 января от Укргидрометцентра

      Напомним, циклон, который принес сильные снегопады и метели в юго-восточные области, покинул территорию Украины. Следовательно, по состоянию на субботу, 5 января, пробок на дорогах не было.

      Теги: Новости Украины Погода Непогода в Украине Снег в Украине
      Источник: 24 Канал
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