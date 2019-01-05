Прогноз погоды на 6 января: канун Рождества подарит снег и мороз

Погода в воскресенье, 6 января, в Украине будет в основном снежной, а воздух – влажный и морозный. Температура воздуха в среднем составит 3-5 градусов мороза, правда в Крыму столбики термометров поднимутся даже выше нуля.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр на своем официальном сайте.

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Согласно данным, которые обнародовали синоптики, днем 6 января на большинстве территории Украины ожидается небольшой снег, в то же время на Востоке Украины снежить будет умеренно.

Кроме того, синоптики прогнозируют гололедицу на дорогах. Ветер будет юго-восточным с переходом на северо-восточный, а скорость его составит 5-10 метров в секунду.

Относительно температуры, то на западе, в центре и на севере столбики термометров опустятся до 3-5 градусов мороза, на востоке температура будет колебаться от -2 до -6 градусов, а на юге будет теплее – от +1 в Крыму до -3 на Николаевщине и Херсонщине.

В Киеве синоптики прогнозируют умеренный снег, на дорогах – гололедицу. Температура в столице 6 января опустится до -3 – -5 градусов.

Прогноз погоды на воскресенье, 6 января, в городах Украины:

Ужгород – -2...-4

Львов – -3...-5

Ивано-Франковск – -3...-5

Тернополь – -3...-5

Черновцы – -3...-5

Хмельницкий – -3...-5

Луцк – -4...-6

Ровно – -3...-5

Житомир – -2...-4

Винница – -3...-5

Одесса – 0...-2

Николаев – -1...-3

Херсон – -1...-3

Симферополь – -1...+1

Кропивницкий – -3...-5

Черкассы – -3...-5

Чернигов – -3...-5

Сумы – -3...-5

Полтава – -4...-6

Днепр – -4...-6

Запорожье – -2...-4

Донецк – -4...-6

Луганск – -4...-6

Харьков – -4...-6

Киев – -3...-5



Прогноз погоды на 6 января от Укргидрометцентра

Напомним, циклон, который принес сильные снегопады и метели в юго-восточные области, покинул территорию Украины. Следовательно, по состоянию на субботу, 5 января, пробок на дорогах не было.