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      В Карпатах выпало больше метра снега: сказочные фото и видео

      79 Читати новину українською
      Снег в Карпатах больше метра - фото и видео
      Карпаты засыпало сильно снегом / Фото из социальных сетей

      В украинских Карпатах держится морозная погода, а горы сильно засыпает снегом. По состоянию на 3 января в высокогорье высота снежного покрова местами достигала 1,5 метра.

      Об этом сообщили в отделе гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра в Facebook.

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      На станции Пожежевская высота снежного покрова составляет 36-100 сантиметров, а температура воздуха опустилась до -10,8 градуса мороза. Снег нестабилен, поэтому есть угроза схода лавин.

      В то же время, на станции Плай температура воздуха была немного выше – -10,1 градуса мороза, порывы ветра достигают до 10 метров в секунду. Высота снежного покрова составляет 26-81 сантиметр и он стабильно закреплен.

      Драгобрат засыпало больше всего. Там, сугробы снега достигают более 1 метра высоты.

      На снеголавинном посту Драгобрат: температура воздуха -11,6 градусов мороза. Высота снежного покрова составляет 114 сантиметров,
      – говорится в сообщении.

      Кроме того, синоптики объявили 3 и 4 января в высокогорье в горах Закарпатской и Львовской областей штормовое предупреждение, ведь там вероятный сход лавин.

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      Также, по их данным в конце декабря 2018 года, высота снежного покрова в Карпатах составляла 55-158 сантиметров.

      Пользователи социальных сетей публикуют невероятные фото из заснеженных гор. На них видно, что в Карпатах снегом засыпало популярные курорты, горные пути и дороги.

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      31.12.2018 Подготовка к новому году .Провожаем 2018) Замечательное местечко ,на будто вечность не стояла! В прекрасной компании, в хорошем настроении,почти бодром) и конечно горушки,драгоценные мои)))) #карпаты#горнолыжныйкурорт#плай#налыжах#можем#практикуем# еще б пару раз))) #карпаты#зимой#великолепны#ukraine#hny #tourism#travellab#ukraine#instanature #lviv #carpatain #mountains

      Допис, поширений Helen Alenkina (@helen1alen)

       

       

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      #драгобрат

      Допис, поширений В спорте с роддома (@fesenko.team)

       

       

       

       

       

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      #драгобрат

      Допис, поширений Yuriy (@velo_stranacom)

       

       

       

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Зима в горах прекрасна️ #драгобрат #новыйгод2019

      Допис, поширений Юля (@julie_radchenko)

       

       

       

       

       

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Завжди є якісь відмазки: або занадто рано, або занадто молодий, або занадто зайнятий, а потім уже занадто старий... . . ?Все потрібно робити вчасно, або скажу по іншому просто зараз! "Все, що можна зробити за життя, робиться зараз – або не робиться взагалі." . . Карпати засніжило, гайда кататися на санах у горах, але спершу утепляйтеся в @vidchaidukh_ua ? #vidchaidukh_мотивація #відчайдух_ua #carpathians #карпати #екіпірування #теплавам #зима #новорічнаказка #travelguide #туризм #спорт

      Допис, поширений ВІДЧАЙДУХ_ua (@vidchaidukh_ua)

       

       

       

      Теги: Новости Украины Снег в Украине Непогода в Украине Погода
      Источник: 24 Канал
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