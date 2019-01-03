В Карпатах выпало больше метра снега: сказочные фото и видео

В украинских Карпатах держится морозная погода, а горы сильно засыпает снегом. По состоянию на 3 января в высокогорье высота снежного покрова местами достигала 1,5 метра.

Об этом сообщили в отделе гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра в Facebook.

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На станции Пожежевская высота снежного покрова составляет 36-100 сантиметров, а температура воздуха опустилась до -10,8 градуса мороза. Снег нестабилен, поэтому есть угроза схода лавин.

В то же время, на станции Плай температура воздуха была немного выше – -10,1 градуса мороза, порывы ветра достигают до 10 метров в секунду. Высота снежного покрова составляет 26-81 сантиметр и он стабильно закреплен.

Драгобрат засыпало больше всего. Там, сугробы снега достигают более 1 метра высоты.

На снеголавинном посту Драгобрат: температура воздуха -11,6 градусов мороза. Высота снежного покрова составляет 114 сантиметров,

– говорится в сообщении.

Кроме того, синоптики объявили 3 и 4 января в высокогорье в горах Закарпатской и Львовской областей штормовое предупреждение, ведь там вероятный сход лавин.

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Также, по их данным в конце декабря 2018 года, высота снежного покрова в Карпатах составляла 55-158 сантиметров.

Пользователи социальных сетей публикуют невероятные фото из заснеженных гор. На них видно, что в Карпатах снегом засыпало популярные курорты, горные пути и дороги.