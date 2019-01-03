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      У Карпатах випало більше метра снігу: казкові фото і відео

      3305 Читать новость на русском
      Карпати засипало сильно снігом
      Карпати засипало сильно снігом / Фото з соціальних мереж

      В українських Карпатах тримається морозяна погода, а гори сильно засипає снігом. Станом на 3 січня у високогір’ї висота снігового покриву місцями сягала до 1,5 метра.

      Про це повідомили у відділі гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру у Facebook.

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      На станції Пожежевська висота снігового покриву становить 36-100 сантиметрів, а температура повітря опустилася до -10,8 градуса морозу. Сніг нестабільний, тому є загроза сходження лавин.

      Водночас, на станції Плай температура повітря була трішки вищою – -10,1 градуси морозу, пориви вітру сягають до 10 метрів за секунду. Висота снігового покриву становить 26-81 сантиметр і він стабільно закріплений.

      Драгобрат засипало найбільше. Там, кучугури снігу сягають понад 1 метр висоти.

      На сніголавинному посту Драгобрат: температура повітря -11,6 градусів морозу. Висота снігового покриву становить 114 сантиметрів,
      – йдеться у повідомленні.

      Окрім того, синоптики оголосили 3 та 4 січня у високогір’ї Закарпатської та у горах Львівської областей штормове попередження, адже там ймовірні сходження лавин.

      Читайте також: Як врятуватись під час сходження снігової лавини: інфографіка

      Також, за їхніми даними наприкінці грудня 2018 року, висота снігового покриву у Карпатах становила 55-158 сантиметрів.

      Користувачі соціальних мереж публікують неймовірні фото з засніжених гір. На них видно, що у Карпатах снігом засипало популярні курорти, гірські шляхи та дороги.

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      31.12.2018 Подготовка к новому году .Провожаем 2018) Замечательное местечко ,на будто вечность не стояла! В прекрасной компании, в хорошем настроении,почти бодром) и конечно горушки,драгоценные мои)))) #карпаты#горнолыжныйкурорт#плай#налыжах#можем#практикуем# еще б пару раз))) #карпаты#зимой#великолепны#ukraine#hny #tourism#travellab#ukraine#instanature #lviv #carpatain #mountains

      Допис, поширений Helen Alenkina (@helen1alen)

       

       

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      #драгобрат

      Допис, поширений В спорте с роддома (@fesenko.team)

       

       

       

       

       

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      #драгобрат

      Допис, поширений Yuriy (@velo_stranacom)

       

       

       

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Зима в горах прекрасна️ #драгобрат #новыйгод2019

      Допис, поширений Юля (@julie_radchenko)

       

       

       

       

       

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Завжди є якісь відмазки: або занадто рано, або занадто молодий, або занадто зайнятий, а потім уже занадто старий... . . ?Все потрібно робити вчасно, або скажу по іншому просто зараз! "Все, що можна зробити за життя, робиться зараз – або не робиться взагалі." . . Карпати засніжило, гайда кататися на санах у горах, але спершу утепляйтеся в @vidchaidukh_ua ? #vidchaidukh_мотивація #відчайдух_ua #carpathians #карпати #екіпірування #теплавам #зима #новорічнаказка #travelguide #туризм #спорт

      Допис, поширений ВІДЧАЙДУХ_ua (@vidchaidukh_ua)

       

       

       

      Теги: Новини України Негода в Україні Погода Сніг в Україні
      Джерело: 24 Канал
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