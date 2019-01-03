У Карпатах випало більше метра снігу: казкові фото і відео

В українських Карпатах тримається морозяна погода, а гори сильно засипає снігом. Станом на 3 січня у високогір’ї висота снігового покриву місцями сягала до 1,5 метра.

Про це повідомили у відділі гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру у Facebook.

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На станції Пожежевська висота снігового покриву становить 36-100 сантиметрів, а температура повітря опустилася до -10,8 градуса морозу. Сніг нестабільний, тому є загроза сходження лавин.

Водночас, на станції Плай температура повітря була трішки вищою – -10,1 градуси морозу, пориви вітру сягають до 10 метрів за секунду. Висота снігового покриву становить 26-81 сантиметр і він стабільно закріплений.

Драгобрат засипало найбільше. Там, кучугури снігу сягають понад 1 метр висоти.

На сніголавинному посту Драгобрат: температура повітря -11,6 градусів морозу. Висота снігового покриву становить 114 сантиметрів,

– йдеться у повідомленні.

Окрім того, синоптики оголосили 3 та 4 січня у високогір’ї Закарпатської та у горах Львівської областей штормове попередження, адже там ймовірні сходження лавин.

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Також, за їхніми даними наприкінці грудня 2018 року, висота снігового покриву у Карпатах становила 55-158 сантиметрів.

Користувачі соціальних мереж публікують неймовірні фото з засніжених гір. На них видно, що у Карпатах снігом засипало популярні курорти, гірські шляхи та дороги.