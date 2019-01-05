На одній з трас Західної України можуть обмежити рух через погодні умови
На трасі "Рівне – Львів" можуть обмежити рух, у зв'язку з погіршенням погодніх умов 5-6 січня на Рівненщині.
Про це повідомляє прес-служба НПУ.
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За інформацією поліції, на автодорозі М-06 зараз сильні опади, пориви вітру та ожеледь.
Звертаємося до водіїв, які планують рухатися в напрямку Львівської області автомобільною дорогою М-06 (на відрізку Рівне-Львів) неухильно дотримуватися правил дорожнього руху й за можливості утриматися від поїздок,
– йдеться у повідомленні.
Наразі вирішується питанння про обмеження руху на цій ділянці.
Водіям варто дотримуватися правил паркування та не перешкоджати роботі снігоприбиральної техніки. Безпеку на дорогах цілодобово забезпечують екіпажі управління патрульної поліції. Також в прес-службі нагадали, якщо ви потрапили у скрутне становище через негоду – телефонуйте за номером "102" або повідомте про це аварійні служби.
Нагадаємо, в Україні у неділю, 6 січня, буде здебільшого сніжно, а повітря буде вологим та морозним. Температура повітря у середньому становитиме 3-5 градусів морозу, щоправда у Криму стовпчики термометрів піднімуться навіть вище нуля.