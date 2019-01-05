На одній з трас Західної України можуть обмежити рух через погодні умови

Про це повідомляє прес-служба НПУ.

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За інформацією поліції, на автодорозі М-06 зараз сильні опади, пориви вітру та ожеледь.

Звертаємося до водіїв, які планують рухатися в напрямку Львівської області автомобільною дорогою М-06 (на відрізку Рівне-Львів) неухильно дотримуватися правил дорожнього руху й за можливості утриматися від поїздок,

– йдеться у повідомленні.

Наразі вирішується питанння про обмеження руху на цій ділянці.

Водіям варто дотримуватися правил паркування та не перешкоджати роботі снігоприбиральної техніки. Безпеку на дорогах цілодобово забезпечують екіпажі управління патрульної поліції. Також в прес-службі нагадали, якщо ви потрапили у скрутне становище через негоду – телефонуйте за номером "102" або повідомте про це аварійні служби.