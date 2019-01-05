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      На одній з трас Західної України можуть обмежити рух через погодні умови

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      На трасі "Рівне – Львів" можуть обмежити рух
      На трасі "Рівне – Львів" можуть обмежити рух / Фото з відкритих джерел

      На трасі "Рівне – Львів" можуть обмежити рух, у зв'язку з погіршенням погодніх умов 5-6 січня на Рівненщині.

      Про це повідомляє прес-служба НПУ.

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      За інформацією поліції, на автодорозі М-06 зараз сильні опади, пориви вітру та ожеледь.

      Звертаємося до водіїв, які планують рухатися в напрямку Львівської області автомобільною дорогою М-06 (на відрізку Рівне-Львів) неухильно дотримуватися правил дорожнього руху й за можливості утриматися від поїздок,
      – йдеться у повідомленні.

      Наразі вирішується питанння про обмеження руху на цій ділянці. 

      Водіям варто дотримуватися правил паркування та не перешкоджати роботі снігоприбиральної техніки. Безпеку на дорогах цілодобово забезпечують екіпажі управління патрульної поліції. Також в прес-службі нагадали, якщо ви потрапили у скрутне становище через негоду – телефонуйте за номером "102" або повідомте про це аварійні служби.

      Нагадаємо, в Україні у неділю, 6 січня, буде здебільшого сніжно, а повітря буде вологим та морозним. Температура повітря у середньому становитиме 3-5 градусів морозу, щоправда у Криму стовпчики термометрів піднімуться навіть вище нуля.

      Теги: Новини України Погода Негода в Україні Дороги Авто
      Джерело: 24 Канал
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