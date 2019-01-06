Україну замітає снігом: в "Укравтодорі" сповістили про ситуацію на дорогах

Снігопади в західних, північних, центральних, Луганській та Донецькій областях призвели до появи на дорогах місцями засніжених ділянок. У той же час стан дорожнього покриття на півдні – сухий.

Про це інформують в "Укравтодорі".

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"Протягом доби у Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській та Тернопільській областях випало від 3 до 12 сантиметрів снігу, у Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Вінницькій, Полтавській та Черкаській областях – місцями невеликий сніг з висотою снігового покриву від 1 до 10 сантиметрів. Крім того, територією Рівненської та Львівської областей випадав льодяний дощ при температурі повітря -5 градусів", – повідомляють там.

В "Укравтодорі" додають, що на перевальних ділянках доріг випадає сніг, висота його покрову – від 20 до 90 сантиметрів. Стан покриття на перевалах засніжений.

Стан покриття на дорогах державного значення у західних, північних, центральних, Луганській та Донецькій областях місцями засніжене, на півдні сухий.

Відомо, що проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечений, заторів немає, за винятком тимчасових ускладнень на автодорозі М-06 через ДТП.

Нагадаємо, в українських Карпатах 6 січня очікується значна лавинна небезпека. Рятувальники просять місцевих мешканців та туристів бути обережними у горах.