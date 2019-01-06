Значна лавинна небезпека: через потужні хурделиці у Карпатах зробили попередження

В українських Карпатах 6 січня очікується значна лавинна небезпека. Рятувальники просять місцевих мешканців та туристів бути обережними у горах.

Про це інформує прес-служба ДСНС.

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6 – 7 січня у зв’язку зі снігопадами та хуртовинами у високогір’ї Івано-Франківської та Закарпатської областей, у горах Львівської області очікується значна сніголавинна небезпека,

– йдеться у повідомленні.

Відповідне попередження рятувальники зробили, опираючись на дані Укргідрометцентру. Також там зазначили, що сніголавинній небезпеці присвоєно 3 рівень.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на трасі Рівне – Львів 6 січня можуть обмежити рух транспорту через несприятливі погодні умови. Так, на автодорозі М-06 фіксували сильні опади, пориви вітру та ожеледь.