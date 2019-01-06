Значительная лавинная опасность: из-за мощных метелей в Карпатах сделали предупреждение

В украинских Карпатах 6 января ожидается значительная лавинная опасность. Спасатели просят местных жителей и туристов быть осторожными в горах.

Об этом информирует пресс-служба ГСЧС.

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6 – 7 января в связи со снегопадами и метелями в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей, в горах Львовской области ожидается значительное снеголавинная опасность,

– говорится в сообщении.

Соответствующее предупреждение спасатели сделали, опираясь на данные Укргидрометцентра. Также там отметили, что снеголавинной опасности присвоен 3 уровень.

Напомним, ранее стало известно, что на трассе Ровно – Львов 6 января могут ограничить движение транспорта из-за неблагоприятных погодных условий. Так, на автодороге М-06 фиксировали сильные осадки, порывы ветра и гололед.



Как уберечься во время схода лавины: инфографика