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      Значительная лавинная опасность: из-за мощных метелей в Карпатах сделали предупреждение

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      В Карпатах сохраняется значительная снеголавинная опасность
      В Карпатах сохраняется значительная снеголавинная опасность / фото из открытых источников

      В украинских Карпатах 6 января ожидается значительная лавинная опасность. Спасатели просят местных жителей и туристов быть осторожными в горах.

      Об этом информирует пресс-служба ГСЧС.

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      6 – 7 января в связи со снегопадами и метелями в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей, в горах Львовской области ожидается значительное снеголавинная опасность,
      – говорится в сообщении.

      Соответствующее предупреждение спасатели сделали, опираясь на данные Укргидрометцентра. Также там отметили, что снеголавинной опасности присвоен 3 уровень.

      Напомним, ранее стало известно, что на трассе Ровно – Львов 6 января могут ограничить движение транспорта из-за неблагоприятных погодных условий. Так, на автодороге М-06 фиксировали сильные осадки, порывы ветра и гололед.

      лавина як вберегтися
      Как уберечься во время схода лавины: инфографика

      Теги: Снег в Украине Погода Непогода в Украине ГСЧС Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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