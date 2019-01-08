Сколькими политзаключенными пополнились тюрьмы оккупированного Крыма в 2018 году

В 2018 году оккупационные власти Крыма арестовали 37 человек по политическим мотивам.

Об этом сообщила руководитель "Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник, передает "Громадське. Крым."

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Среди задержанных – общественные активисты и украинские военнопленные моряки.

37 человек были лишены свободы в рамках политически мотивированных дел, из них 13 – гражданские лица. Среди них есть общественные активисты, например, Сервер Мустафаев, Энвер Бекиров, Евгений Каракаш. Еще 24 человека – украинские моряки, которые являются военнопленными,

– отметила Скрипник.

По ее словам, в 2018 году россияне открыли в Крыму 44 новых политически мотивированных уголовных производств.

Напомним, 25 ноября во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинских кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию, что являются военнопленными.