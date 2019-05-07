Россия освободила из плена двух украинцев: известны имена

Оккупационные власти аннексированного Крыма освободили двух украинских рыбаков из Херсона – Руслана Кондратюка и Андрея Морозова.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова на своей странице в Facebook написала, что об освобождении ей сообщила уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

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"Она (Татьяна Москалькова – 24 канал) сообщила мне, что в рамках наших с ней предварительных договоренностей, были освобождены вместе со своим судном удерживаемые на территории оккупированного Крыма двое херсонских рыбаков – Руслан Кондратюк и Андрей Морозов", – говорится в сообщении.

Рыбаки идут домой на Херсонщину к своим родным.

Что известно об освобожденных украинцах?В сентябре 2018 года жителей Херсона Руслана Кондратюка и Андрея Морозова задержали пограничники ФСБ России во время пришвартовывания моторной лодки из-за поломки мотора на крымском берегу озера Сиваш. Их обвинили в "незаконном пересечении границы".

По подсчетам Вашингтонской юридической компании Perseus Stategies, более 230 человек незаконно находятся в заложниках Российской Федерации. Жертвами преследований со стороны российских властей становятся как оппозиционные политики и общественные активисты, так и представители религиозных и национальных меньшинств, ЛГБТ-активисты, а также граждане Украины и проукраинские активисты.