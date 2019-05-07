16:50
7 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД АВИАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЕВО ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путинский цинизм на 9 мая. Абсурдность медиа РФ, молчавших о Шереметьево
      Вєсті Кремля
      21:32, 6 мая
      Вести.UA: Новое грустное шоу Зеленского. Поймай Ляшко, если сможешь
      Вєсті.UA
      19:10, 6 мая
      Почему экологическая электростанция засыпала окрестные села радиоактивным пеплом: расследование
      ЦРУ
      12:21, 26 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить все: Татуировки для всех
      Згадати все
      22:40, 3 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД АВИАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЕВО ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО

      Россия освободила из плена двух украинцев: известны имена

      253 Читати новину українською
      Россия освободила из плена двух украинцев
      Россия освободила из плена двух украинцев / Фото из открытых источников

      Оккупационные власти аннексированного Крыма освободили двух украинских рыбаков из Херсона – Руслана Кондратюка и Андрея Морозова.

      Украинский омбудсмен Людмила Денисова на своей странице в Facebook написала, что об освобождении ей сообщила уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

      Читайте также: Холод и недоедание: Балух написал о жестком отношении в тюрьме РФ

      "Она (Татьяна Москалькова – 24 канал) сообщила мне, что в рамках наших с ней предварительных договоренностей, были освобождены вместе со своим судном удерживаемые на территории оккупированного Крыма двое херсонских рыбаков – Руслан Кондратюк и Андрей Морозов", – говорится в сообщении.

      Рыбаки идут домой на Херсонщину к своим родным.

      Что известно об освобожденных украинцах?В сентябре 2018 года жителей Херсона Руслана Кондратюка и Андрея Морозова задержали пограничники ФСБ России во время пришвартовывания моторной лодки из-за поломки мотора на крымском берегу озера Сиваш. Их обвинили в "незаконном пересечении границы".

      По подсчетам Вашингтонской юридической компании Perseus Stategies, более 230 человек незаконно находятся в заложниках Российской Федерации. Жертвами преследований со стороны российских властей становятся как оппозиционные политики и общественные активисты, так и представители религиозных и национальных меньшинств, ЛГБТ-активисты, а также граждане Украины и проукраинские активисты.

      blog_ava
      Сколько людей умерли от гриппа: печальная статистика
      сегодня
      3956
      Теги: Новости Украины Новости Херсона СІЗО Людмила Денисова Украинцы в плену РФ Новости Крыма Аннексия Крыма Заложники
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Э-декларирование для всех: какое наказание предусмотрено за неуплату налогов
      сегодня , 16:01 Э-декларирование для всех: какое наказание предусмотрено за неуплату налогов
      Ірина Поліщук 181
      Пиар важнее жизни: кто на самом деле виноват в трагедии в Москве?
      сегодня , 15:05 Пиар важнее жизни: кто на самом деле виноват в трагедии в Москве?
      Юрій Бутусов 1766
      Как защитить древесину от вредителей и насекомых
      сегодня , 11:00 Как защитить древесину от вредителей и насекомых
      151
      От бальных танцев до стронгмена: интервью с чемпионом Украины Павлом Кордиякой
      сегодня , 14:14 От бальных танцев до стронгмена: интервью с чемпионом Украины Павлом Кордиякой
      Станіслав Безушко 78
      Жестокая "русская рулетка", или Вероятные причины возгорания самолета в Москве
      сегодня , 12:00 Жестокая "русская рулетка", или Вероятные причины возгорания самолета в Москве
      Злой Одессит 2716
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      В Одессе не привитым от кори детям запретили ходить в школу
       4 января 2018 , 18:47
      "Интер" хотят лишить лицензии за "Голубой огонек" с Кобзоном
       1 января 2015 , 14:37
      Киевляне провалили второй тайм, а хозяева могут гордиться собой: реакция чешских СМИ на матч Яблонец – Динамо
       5 октября 2018 , 11:14
      Главные новости футбола 19 ноября: Нидерланды вырвали путевку в финал Лиги наций, сборная Украины готовится к Турции
       20 ноября 2018 , 07:00
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук