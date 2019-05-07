Росія звільнила з полону двох українців: відомі імена

Окупаційна влада анексованого Криму звільнила двох українських рибалок з Херсона – Руслана Кондратюка та Андрія Морозова.

Український омбудсмен Людмила Денісова на своїй сторінці у Facebook написала, що про звільнення їй повідомила уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова.

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"Вона (Тетяна Москалькова, – 24 канал) повідомила мені, що у рамках наших з нею попередніх домовленостей, були звільнені разом зі своїм судном утримуванні на території окупованого Криму два херсонські рибалки – Руслан Кондратюк та Андрій Морозов", – йдеться у повідомлені.

Наразі українці прямують до своїх рідних на Херсонщину.

Що відомо про звільнених українців? У вересні 2018 року жителів Херсона Руслана Кондратюка та Андрія Морозова затримали прикордонники ФСБ Росії під час пришвартування моторного човна через поломку мотора на кримському березі озера Сиваш. Їх звинуватили у "незаконному перетині кордону".

За підрахунками Вашингтонської юридичної компанії Perseus Stategies, понад 230 людей незаконно перебувають у заручниках Російської Федерації. Жертвами переслідувань з боку російської влади стають як опозиційні політики та громадські активісти, так і представники релігійних та національних меншин, ЛГБТ-активісти, а також громадяни України та проукраїнські активісти.