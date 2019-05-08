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      Волкер прокоментував ідею Зеленського щодо визволення в'язнів Кремля

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      Це було б приголомшливо, – Волкер про ідею Зеленського щодо обміну "всіх на всіх"
      Це було б приголомшливо, – Волкер про ідею Зеленського щодо обміну "всіх на всіх" / Фото з відкритих джерел

      Росія ніколи не хотіла здійснити обмін полоненими у форматі "всіх на всіх". Якби Володимиру Зеленському вдалось втілити свої наміри, це було б "приголомшливо".

      Так позицію новообраного президента України пояснив спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер, пише ВВС.

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      Волкер наголосив, що Москва також повинна звільнити українських моряків, затриманих у міжнародних водах в Керченській протоці в листопаді 2018 року.

      Це було б приголомшливо. Це той крок, який Україна послідовно пропонувала і при Президенті Порошенку. Російська сторона ніколи не бажала здійснити повний обмін полоненими,
      – оцінив він ідею Зеленського щодо "всіх на всіх".

      Він зазначив, що зараз є шанс повернутися до втілення ще кількох пропозицій щодо війни на Донбасі. Мова йде про ті тези, які "обговорювались раніше, але ніколи не були виконані".

      "Зокрема тривале припинення вогню, яке тривало б довше, ніж все, що було до цього моменту. Подальше відведення важкого озброєння також було б дуже хорошим кроком. Ще одним кроком вперед було б забезпечення дійсно безпечного проходу на кількох діючих КПП через лінію розмежування", – сказав Волкер.

      Скільки українців перебуває у полоні Росії?Росія незаконно утримує у в'язницях майже 80 українців. ЧАстина з них засуджена на території РФ, решту - в окупованому Криму та Севастополя. Їм висувають сфабриковані політично вмотивовані звинувачення. Серед українських політв'язнів у Росії – Олег Сенцов, Станіслав Клих, Павло Гриб, Роман Сущенко, Казим Аметов, Асан Чапух, Бекір Дегерменджі, Ремзі Меметов, Нурі Примов та 24 українські моряки, що були захоплені поблизу Керченської протоки.

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Війна на Донбасі Курт Волкер Заручники Українці в полоні РФ Новини Росії
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