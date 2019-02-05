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      Против Медведчука открыли уголовное производство за сепаратизм и госизмену

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      Виктор Медведчук
      Виктор Медведчук / Фото из открытых источников

      Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство по факту государственной измены против Виктора Медведчука. Дело возбудили после соответствующего обращения народного депутата от "Народного фронта" Андрея Тетерука.

      Соответствующее производство открыли из-за того, что на съезде политической организации "Украинский выбор – право народа" Медведчук заявил о необходимости создания так называемого "автономного региона Донбасс". В действиях Медведчука Генпрокуратура усматривает признаки преступлений, предусмотренных статьями "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" и "Государственная измена", передает пресс-секретарь Генпрокурора Людмила Сарган.

      Виктор Медведчук сделал громкое заявление на партийном съезде 29 января 2019 года в Киеве, заявив о необходимости создания так называемого "автономного региона Донбасс" с образованием собственного парламента и правительства, а также о закреплении такого статуса в Конституции Украины. Его план – концепция предусматривает создание на Донбассе автономного региона "Донбасс" в составе Украины. Он считает, что такие договоренности по статусу Донбасса возможно достичь в четырехугольнике Киев-Донецк-Луганск-Москва,
      – отмечает Сарган.

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      Теги: Новости политики СБУ ГПУ Криминальные новости Виктор Медведчук Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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