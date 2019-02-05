Проти Медведчука відкрили кримінальне провадження за сепаратизм і держзраду

Генеральна прокуратура України відкрила кримінальне провадження за фактом державної зради проти Віктора Медведчука. Справу порушили після відповідного звернення народного депутата від "Народного фронту" Андрія Тетерука.

Відповідне провадження відкрили через те, що на з'їзді політичної організації "Український вибір – право народу" Медведчук заявив про необхідність утворення так названого "автономного регіону Донбас". У діях Медведчука Генпрокуратура вбачає ознаки злочинів, передбачених статтями "Посягання на територіальну цілісність і недоторканість України" та "Державна зрада", передає речниця Генпрокурора Людмила Сарган.

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Віктор Медведчук зробив гучну заяву на партійному з’їзді 29 січня 2019 року в Києві, заявивши про необхідність утворення так названого "автономного регіону Донбас" з утворенням власного парламенту та уряду, а також про закріплення такого статусу в Конституції України. Його план–концепція передбачає утворення на Донбасі автономного регіону "Донбас" у складі України. Він вважає, що такі домовленості по статусу Донбасу можливо досягти в чотирикутнику Київ-Донецьк-Луганськ-Москва,

– зазначає Сарган.

У Генпрокуратурі пояснюють: згідно з Конституцією, Україна є унітарною державою. Окрім того, Росія, забезпечуючи окупаційні адміністрації на Донбасі живою силою, озброєнням та іншими матеріалами проводить агресивні дії стосовно України. Саме ж проголошення концепції утворення "автономного регіону Донбас" сприяє законодавчому закріпленню тимчасово окупованої території всупереч основному закону та надає іноземній державі допомогу у проведенні підривної діяльності проти України.

За таких обставин ГПУ звинувачує Медведчука у держзраді та сепаратизмі.

У випадку Медведчука проголошено заклики до зміни меж території України і одночасно надається допомога Російській Федерації у проведенні підривної діяльності проти України, підтримується агресивна діяльність та сепаратистські настрої,

– додають у ГПУ.

Матеріали кримінальних проваджень Генпрокуратура збирається передати до Служби безпеки України за підслідністю.

Про лючі до миру в Україні, які наразі є в Кремля, Медведчук теж говорив на партійному з'їзді. У той час, на думку кума Путіна, автономний регіон "Донбас" має бути закріплений у складі України.

Хто такий Віктор Медведчук: дивіться відео