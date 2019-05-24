00:33
24 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРИВАТБАНК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Британський косплей Путіна. В РФ затримали динозавра
      Вєсті Кремля
      22:27, 23 травня
      Вєсті.UA: Юрій Луценко міняє професію. Зеленський збирає однодумців
      Вєсті.UA
      21:48, 23 травня
      Чому безкоштовні операції в Інституті серця коштують десятки тисяч: скандальні історії
      ЦРУ
      09:00, 22 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Залізна завіса. Частина 1
      Згадати все
      14:30, 23 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРИВАТБАНК

      У Зеленського не бачать Медведчука у ролі переговірника з Росією

      322 Читать новость на русском
      Віктор Медведчук
      Віктор Медведчук / Informator.news

      Глава держави Володимир Зеленський і глава Адміністрації президента Андрій Богдан не бачать кума президента Росії Віктора Медведчука як переговірника від України з РФ. Раніше Медведчук був переговірником від України у питанні звільнення полонених.

      "Ні Володимир Зеленський, ні я, ні будь-хто з членів нашої команди з ним (Медведчуком) не знайомий і ніколи не спілкувався. І по сьогоднішню дату", – запевнив Богдан в ефірі програми "Право на владу".

      Читайте також: Близькість Медведчука до Путіна викликає велику стурбованість, – Волкер

      Він уточнив, що не вважає Медведчука можливим помічником у справі налагодження контактів з Росією.

      Ми не бачимо його (Медведчука) перемовником з нашого боку. Якщо Росія бачить його зі свого – це їхній вибір,
      – додав Голова АП.

      До слова, 5 лютого ГПУ відкрила кримінальне провадження проти Медведчука. Усе тому, що на з'їзді політичної організації "Український вибір – право народу" Медведчук заявив про необхідність утворення "автономного регіону Донбас". У діях Медведчука прокуратура вбачає ознаки злочинів: посягання на територіальну цілісність і недоторканість України та державна зрада.

      Дивіться відео про Віктора Медведчука:

       

      blog_ava
      Указ Зеленського про розпуск Ради оскаржили у Верховному суді двічі
      23 травня
      13993
      Теги: Новини України Новини політики Віктор Медведчук Україна – Росія Андрій Богдан Адміністрація Президента Володимир Зеленський
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 23 травня: петиція про відставку Зеленського, старт виборчого процесу в Раду
      23 травня , 22:15 Головні новини 23 травня: петиція про відставку Зеленського, старт виборчого процесу в Раду
      2214
      Во что верят и чего боятся в "ЛНР" после выборов в Украине
      23 травня , 22:02 Во что верят и чего боятся в "ЛНР" после выборов в Украине
      Ольга Черненко 6969
      Зеленський, Путін, референдум: про які переговори із Росією ідеться та чому це всіх обурює
      23 травня , 21:30 Зеленський, Путін, референдум: про які переговори із Росією ідеться та чому це всіх обурює
      Євгенія Мазур 2103
      Як завантажити музику на iPhone: перевіряємо найпопулярніші способи
      23 травня , 21:06 Як завантажити музику на iPhone: перевіряємо найпопулярніші способи
      Анастасія Можаровська 1181
      Дострокові вибори і економіка: чого чекати українцям
      23 травня , 20:02 Дострокові вибори і економіка: чого чекати українцям
      Яніна Ткачук 1183
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук