У Зеленського не бачать Медведчука у ролі переговірника з Росією

Глава держави Володимир Зеленський і глава Адміністрації президента Андрій Богдан не бачать кума президента Росії Віктора Медведчука як переговірника від України з РФ. Раніше Медведчук був переговірником від України у питанні звільнення полонених.

"Ні Володимир Зеленський, ні я, ні будь-хто з членів нашої команди з ним (Медведчуком) не знайомий і ніколи не спілкувався. І по сьогоднішню дату", – запевнив Богдан в ефірі програми "Право на владу".

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Він уточнив, що не вважає Медведчука можливим помічником у справі налагодження контактів з Росією.

Ми не бачимо його (Медведчука) перемовником з нашого боку. Якщо Росія бачить його зі свого – це їхній вибір,

– додав Голова АП.

До слова, 5 лютого ГПУ відкрила кримінальне провадження проти Медведчука. Усе тому, що на з'їзді політичної організації "Український вибір – право народу" Медведчук заявив про необхідність утворення "автономного регіону Донбас". У діях Медведчука прокуратура вбачає ознаки злочинів: посягання на територіальну цілісність і недоторканість України та державна зрада.

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