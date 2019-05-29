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      Медведчук та Ахметов готують возз'єднання "Опозиційного блоку", – ЗМІ

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      "Опозиційний блок" возз'єднається?
      "Опозиційний блок" возз'єднається? / marker.ua

      Партія "Опозиційний блок", яка зазнала розколу на кілька політичних сил ще восени 2018 року, зараз може возз'єднатися. Причому мовиться про найближчі дні, адже політична сила начебто вирішила йти на дострокові вибори до Верховної Ради єдиним фронтом.

      Що відомо про об'єднання "Опозиційного блоку"

      У переговорах про об'єднання політичних сил в "Опозиційному блоці" беруть участь Сергій Льовочкін, Вадим Новинський та Вадим Рабінович. Про це повідомила "Українська правда" з посиланням на власні джерела.

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      Видання запевняє, що Сергій Льовочкін представляє на переговорах інтереси Дмитра Фірташа, Вадим Новинський представляє інтереси так званої "групи Ріната Ахметова", а Вадим Рабінович – інтереси "групи Віктора Медведчука".

      Коротко про конфлікт всередині опоблоку

      Конфлікт олігархів Ріната Ахметова та Дмитра Фірташа виник через бізнес: у європейських судах тривають розгляди справ за взаємними звинуваченнями, мовиться про сотні мільйонів доларів та нерухоме майно.

      Конфлікт із бізнесового перетік у політичний і досягнув піку під час виключення з фракції "Опозиційний блоку" Сергія Льовочкіна (екс-керівник АП президента Януковича) та Юрія Бойка, який об'єднав сили з Вадимом Рабіновичем у політичній силі "Опозиційна платформа – За життя". Перед цим об'єднанням Сергій Льовочкін та кум російського президента Віктор Медведчук провели тривалі переговори.

      "Опозиційний блок – Партія миру та розвитку" та "Опозиційна платформа – За життя" звинувачували одна одну у всіх можливих зрадах і на президентські вибори висували окремих кандидатів, Юрія Бойка (набрав 12% голосів) та Олександра Вілкула (набрав трохи більше за 4%). А от на вибори до Верховної Ради, дуже ймовірно, ці сили підуть разом.

      Українські олігархи: кого контролюють у Раді і якими телеканалами володіють – у матеріалі 24 каналу.

      До слова, відповідно до останніх соцопитувань, проведених групою "Рейтинг" в середині травня, мають шанси чотири партії: "Слуга народу" – 43,8% , "Опозиційна платформа – За життя" – 10,5%, "Блок Петра Порошенка "Солідарність" – 8,8% і ВО "Батьківщина" – 7,3%. На межі прохідного бар'єра поки дві політичні сили – "Честь і сила" Ігоря Смешка – 5,1%. І партія Святослава Вакарчука "Голос" – 4,6%.

      Вибори
      Рейтинги політичних партій: інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини політики Новини України Парламентські вибори 2019 Опозиційний блок Опозиційна платформа За життя Вадим Рабінович Сергій Льовочкін Вадим Новинський Рінат Ахметов Дмитро Фірташ Віктор Медведчук
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