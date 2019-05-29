Медведчук и Ахметов готовят воссоединение "Оппозиционного блока", – СМИ

Партия "Оппозиционный блок", которая раскололась на несколько политических сил еще осенью 2018 года, сейчас может воссоединиться. Причем говорится о ближайших днях, ведь политическая сила вроде бы решила идти на досрочные выборы в Верховную Раду единым фронтом.

Что известно об объединении "Оппозиционного блока"

В переговорах об объединении политических сил в "Оппозиционном блоке" участвуют Сергей Левочкин, Вадим Новинский и Вадим Рабинович. Об этом сообщила "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники.

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Издание утверждает, что Сергей Левочкин представляет на переговорах интересы Дмитрия Фирташа, Вадим Новинский представляет интересы так называемой "группы Рината Ахметова", а Вадим Рабинович – интересы "группы Виктора Медведчука".

Коротко о конфликте внутри оппоблока

Конфликт олигархов Рината Ахметова и Дмитрия Фирташа возник из-за бизнеса: в европейских судах продолжаются разбирательства дел по взаимным обвинениям, говорится о сотнях миллионах долларов и недвижимом имуществе.

Конфликт по бизнесу перетек в политический и достиг пика во время исключения из фракции "Оппозиционный блок" Сергея Левочкина (экс-руководитель АП президента Януковича) и Юрия Бойко, который объединил силы с Вадимом Рабиновичем в политической силе "Оппозиционная платформа – За жизнь" . Перед этим объединением Сергей Левочкин и кум российского президента Виктор Медведчук провели длительные переговоры.

"Оппозиционный блок – Партия мира и развития" и "Оппозиционная платформа – За жизнь" обвиняли друг друга во всех возможных изменах и на президентские выборы выдвигали отдельных кандидатов, Юрия Бойко (набрал 12% голосов) и Александра Вилкула (набрал чуть более 4% ). А вот на выборы в Верховную Раду, очень вероятно, эти силы пойдут вместе.

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К слову, согласно последним соцопросам, проведенных группой "Рейтинг" в середине мая, шансы есть у четырех партий: "Слуга народа" – 43,8%, "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 10,5%, "Блок Петра Порошенко "Солидарность" – 8,8% и ВО "Батькивщина" – 7,3%. На грани проходного барьера пока две политические силы – "Честь и сила" Игоря Смешко – 5,1%. и партия Святослава Вакарчука "Голос"– 4,6%.



Рейтинги политических партий: инфографика 24 канала