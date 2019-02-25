Підозра у держзраді екс-начальнику Генштабу Замані: що відомо про військовослужбовця

Колишнього начальника Генштабу ЗСУ України Володимира Заману затримали за підозрою у держзраді. Його звинувачують у скороченні складу Збройних сил у 2012 – 2014 роках, а також у знищенні військових комісаріатів, що заблокувало мобілізацію військовослужбовців у 2014 році. Пропонуємо вам детальніше ознайомитися із біографією підозрюваного.

Окрім цього, головний прокурор України Анатолій Матіос звинуватив Володимира Заману у тому, що той за час свого перебування на посаді підписав і видав директиву про оперативне підпорядкування командуванню ВМС військових частин Повітряних ЗСУ: це переформатування у Криму дало значні переваги ЧФ РФ у контролі і блокуванні дислокованих у Криму підрозділів Збройних Сил.

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Що відомо про Заману?

Замана родом із Чернігівської області, народився у селянській родині у 1959 році. Він закінчив Харківське гвардійське вище танкове командне училище, військову академію бронетанкових військ імені Малиновського і Національну академію оборони України.

Замана проходив службу у Групі радянських військ у Німеччині, а також – у Туркестанському військовому окрузі. Там він був командиром танкового взводу, командиром танкової роти і начальником штабу.

Після закінчення Військової академії Замана продовжував службу в Одеському військовому окрузі та у Північному оперативному командуванні на посадах начальника штабу: заступника командира танкового полку, командира танкового полку, командира танкової бригади, а також – начальника навчального центру підготовки молодших спеціалістів танкових військ.



Володимир Заман і Віктор Янукович

У нульових Замана стрімко просувається вгору по кар’єрних сходах.

Так, по травень 2007 року він – командир 6 гвардійського армійського корпусу Сухопутних військ ЗСУ.

3 2007 Замана стає начальником Територіального управління Західного оперативного командування, а з 2009 – посідає крісло заступника командувача Сухопутних військ ЗСУ з бойової підготовки.

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Військове звання підозрюваного у держзраді Володимира Замана – генерал-полковник.

Замана на посаді начальника Генштабу

На цю посаду Заману призначив президент Янукович у 2012 році.

За час свого управління Володимир Замана виданими ним дерективами зменшив штаб діючих військовослужбловців на 5 тисяч, більше, ніж було передбачено законом. Так, він встановив ліміт чисельності ЗСУ на рівні 125 482 особи.

Також він контролював розформування командування повітряних сил, зенітно-ракетних дивізіонів і 19 авіаційних частин.

Після анексії Криму Замана звинувачував нову українську владу у здачі півострова.

Українська армія була готова обороняти Крим, а українська влада – ні. Ніхто в новій владі ні про захист Криму, ні про майбутню війну не думав. Вони ділили портфелі з ранку до ночі, хоча півострів уже заполонили російські військові і почалися мітинги,

– казав він.

Також він зазначав, що за місяць до фактичної анексії Криму в українському Генштабі був розроблений план відбиття нападу на півострів. Втім, за його словами, тодішній прем’єр-міністр Яценюк ухвалив рішення не починати активних дій у відповідь російському агресору.



Замана на суді про держзраду Януковича

Зокрема, коли Володимир Замана свідчив у справі про держзраду Віктор Януковича, то сказав: перші повідомлення про загострення ситуації у Криму почали надходити у січні 2014 року. Він також запевняв, що говорив про це з Олександром Турчиновим. Останній називає це брехнею.

Коли, як грім серед ясного неба, захопили Верховну Раду Криму – Турчинов і компанія раптово згадали про армію. Найогидніше в цій ситуації, що вони, як і раніше, огульно звинувачують усіх військових у Криму в зраді! Звинувачують, хоча самі побоялися підпис поставити, щоб розв'язати руки військовим,

– розповідав він у березні 2018 року.

До речі, посаду начальника Генштабу Замана начебто покинув за власним бажанням. За його словами, 18 лютого 2014 року під час подій Євромайдану, отримавши від тогочасного керівництва держави наказ застосовувати силу до мітингувальників, відмовився виконувати наказ і написав рапорт про звільнення.



Замана у Печерському райсуді Києва 25 лютого, йому обирають запобіжний захід

25 лютого Заману затримали, суд обирає йому запобіжний захід. На запитання судді стосовно підозри, оголошеної йому, військовослужбовець заявив, що читати, в чому йому звинувачують – нижче його гідності.